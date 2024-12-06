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Игрок «Локомотива» попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

вчера, 11:10

Скауты «Манчестер Сити» наблюдают за игрой полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова начиная с прошлого года. Англичане впечатлены статистикой футболиста в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. Сообщается, что «Манчестер Сити» может договориться о трансфере Батракова в один из клубов City Football Group, а затем арендовать его с правом выкупа.

Напомним, 19-летний атакующий полузащитник — воспитанник «Локомотива». Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков сыграл 22 матча, в которых забил 11 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

Ранее стали известны номинанты на премию «Первая пятёрка-2024».

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Comentarios
Comentarios
вчера в 15:31
Как там у Станиславского "не верю"
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 12:50
судьба Батракова уже давно предрешена местом рождения

Локомотив -> Зенит -> Сочи -> Урал
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:39
Моё Почтение!!!
Ах вот как!!! Ну тогда конечно, это же многое меняет!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:19
Не он первый, не он последний, за такими всегда следят, но не все берут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:15
Не иначе в Локо появилась новая должность, создатель новых слухов об интересе к их игрокам.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:10
Приветствую!Ну почему же глупость! Внесли в шорт лист под № 3333333.....3 и сказали что наблюдают!)))
ax836qq7tgg4
ax836qq7tgg4
вчера в 11:30
Ну вот, а вы говорите "матчи с Брунеями никто не смотрит"
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:27
Манчестер Сити интересуется сотнями игроков, используя различные источники информации. Не удивительно, что на молодого игрока с такой хорошей статистикой обращают внимание скауты. Агент Батракова уже руки потирает, мечтает об огромных барышах. Не снесло бы Алексею голову от такого внимания. В такой ситуации велика роль родителей - они должны удержать сына от ошибочных решений.
Capral
Capral
вчера в 11:24
Глупость.
h6cs9c2dfyy2
h6cs9c2dfyy2
вчера в 11:13
До Сити думаю он ещё не дорос
Гость
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