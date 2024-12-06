Игрок «Локомотива» попал в сферу интересов «Манчестер Сити»

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вчера, 11:10

Скауты «Манчестер Сити» наблюдают за игрой полузащитника «Локомотива» и сборной России начиная с прошлого года. Англичане впечатлены статистикой футболиста в нынешнем сезоне, учитывая его возраст. Сообщается, что «Манчестер Сити» может договориться о трансфере Батракова в один из клубов City Football Group, а затем арендовать его с правом выкупа.

Напомним, 19-летний атакующий полузащитник — воспитанник «Локомотива». Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне Батраков сыграл 22 матча, в которых забил 11 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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