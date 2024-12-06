«Барселона» хочет подписать защитника «Байера»

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вчера, 09:32

«Барселона» намерена летом подписать защитника «Байера» и сборной Германии в качестве свободного агента. На днях состоялась встреча спортивного директора каталонцев Деку и представителей футболиста. Сообщается, что у главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и Та один и тот же агент — Пини Захави. Данная ситуация повышает возможность перехода.

Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт истекает следующим летом. В текущем сезоне 28-летний центральный защитник сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.