«Барселона» хочет подписать защитника «Байера»

«Барселона» намерена летом подписать защитника «Байера» и сборной Германии Джонатана Та в качестве свободного агента. На днях состоялась встреча спортивного директора каталонцев Деку и представителей футболиста. Сообщается, что у главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и Та один и тот же агент — Пини Захави. Данная ситуация повышает возможность перехода.
Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт истекает следующим летом. В текущем сезоне 28-летний центральный защитник сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Та попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.