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«Барселона» хочет подписать защитника «Байера»

вчера, 09:32

«Барселона» намерена летом подписать защитника «Байера» и сборной Германии Джонатана Та в качестве свободного агента. На днях состоялась встреча спортивного директора каталонцев Деку и представителей футболиста. Сообщается, что у главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика и Та один и тот же агент — Пини Захави. Данная ситуация повышает возможность перехода.

Та выступает за «Байер» с июля 2015 года. Его контракт истекает следующим летом. В текущем сезоне 28-летний центральный защитник сыграл 21 матч во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает немца ивуарийского происхождения в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Та попал в список лучших защитников года по версии ФИФА.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
Думаю в качестве свободного агента они его подпишут!
hhcrv3y773s8
hhcrv3y773s8
вчера в 09:41
Та та еще шняга
drug01
drug01
вчера в 09:40
Игрок высокого класса усилит команду
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