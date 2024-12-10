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Моуриньо: «Не хочу понижения „Ман Сити“ в классе, мне нужна справедливость»

вчера, 20:37

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы о финансовых нарушениях «горожан».

Мы вместе работали три года, и мы знаем, что уважаем друг друга. Неправда, что я хочу их понижения в классе, правда в том, что мне нужна справедливость.

Маленькие клубы порой получают наказания в рамках финансового фэйр-плей, если превышают лимиты всего на 5-10 евро. Когда я был в «Роме», тоже сталкивался с подобными ограничениями, и это тяжело. Не считаю это справедливым.

Мы ценим друг друга, и он это знает. Слова, которые произносятся, – это одно, а чувства – совсем другое. Все, чего я хочу, – это справедливости, но у меня нет никаких плохих чувств к нему.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:21
Ювентус уже проходили через такое понижение. Так что существует такая судебная практика. Но одно! Ладно понизят МанСити и всё?? Там же 115 (вроде бы) нарушений. Неужели никто не понесет за это реального наказания!? Пусть даже половину доказать если, 50 раз кто то творил мошенничество, взятки, обман, мутные схемы. За это команда заплатит понижением и всё? хм
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:35
Ой автобусник, да всем плевать что ты там хочешь или не хочешь) занимайся турками
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:28
Истеричка!
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:28
Моуриньо не может смириться с тем, что о нем забыли....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:15
Грандов обычно не трогают. За редким исключением...
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