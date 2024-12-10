Моуриньо: «Не хочу понижения „Ман Сити“ в классе, мне нужна справедливость»

Главный тренер «Фенербахче» отреагировал на слова наставника «Манчестер Сити» о финансовых нарушениях «горожан».

Мы вместе работали три года, и мы знаем, что уважаем друг друга. Неправда, что я хочу их понижения в классе, правда в том, что мне нужна справедливость.

Маленькие клубы порой получают наказания в рамках финансового фэйр-плей, если превышают лимиты всего на 5-10 евро. Когда я был в «Роме», тоже сталкивался с подобными ограничениями, и это тяжело. Не считаю это справедливым.

Мы ценим друг друга, и он это знает. Слова, которые произносятся, – это одно, а чувства – совсем другое. Все, чего я хочу, – это справедливости, но у меня нет никаких плохих чувств к нему.