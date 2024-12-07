Гвардиола ответил на критику со стороны Моуриньо

Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарий касательно критики со стороны наставника «Фенербахче» .

Я бы хотел сказать Жозе Моуриньо, что мы невиновны, пока вина не доказана. Если я когда-либо его обидел, то прошу прощения, это шутка. Суть в том, что у Моуриньо три чемпионства в АПЛ , у меня шесть! Это факт.