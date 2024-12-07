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Гвардиола ответил на критику со стороны Моуриньо

вчера, 09:46

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола дал комментарий касательно критики со стороны наставника «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

Я бы хотел сказать Жозе Моуриньо, что мы невиновны, пока вина не доказана. Если я когда-либо его обидел, то прошу прощения, это шутка. Суть в том, что у Моуриньо три чемпионства в АПЛ, у меня шесть! Это факт.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:06, ред.
"Гидравлический Пресс" от масс-медиа и систематические их подстрекательства, вкупе с неудачным игровым периодом и/или карьерой, делают своё грязное дело.
Срываются нервы у самых учтивых и чушь начинают пороть даже мэтры мостика (Анчелотти , Пеп)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:04
Просто Жозе не хотел связывать свои победы в АПЛ с нарушениями МС, когда Пеп об этом заговорил.
Пеп так сказал будто и Челси при Жозе нужно проверить на чистоту, по крайней мере так показалось между строк.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:22, ред.
Зато Маур выигрывал ЛЧ с Порту с не топовым клубам чего тебе физруку не когда не добится. Ты побеждаеш только за счет больших денег 💰 но не из за таланта бегаеш по топ клубам которые доменируют в своих чемпеонатах. Куда дальше побежиш после того как Мс выгонят в чемпеоншип за не честную игру?? Дай угадаю в Псж !! 😂👎
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 13:10
Это классика 😁 слабенько…вот раньше у них были словесные зарубы!)
112910415
112910415
вчера в 12:46
корректно и без эмоций
w8q7cwbg5e6m
w8q7cwbg5e6m
вчера в 11:13, ред.
Пепа провоцируют со всех сторон, а он ведётся
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Моур, сюда иди ска!!
Вещий
Вещий
вчера в 10:21
Пеп тоже как и Маур постепенно сдает позиции...
Гость
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