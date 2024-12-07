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Игроки «Крыльев Советов» недовольны тем, что клуб поздравил «Акрон»

вчера, 21:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Акрон» обыграл «Зенит» в 18-м туре РПЛ со счетом 2:1. Самарцы поздравили «Акрон» в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Вячеслава Федорищева.

Футболисты «Крыльев Советов» остались недовольны таким решением пресс-службы клуба.

Защитник самарского клуба Александр Солдатенков записал видеообращение к подписчикам канала.

Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем телеграм-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже представить такого не можете. И в завершение хотел бы еще раз сказать: это телеграм-канал «Крыльев Советов».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:54
Я понял так, что дело не в самом поздравлении, а в том, что оно прозвучало на телеграм-канале Крылья Советов. Для поздравлений могли найти и другой канал.
Futurista
Futurista
вчера в 22:49
Как болельщик Спартака с удовольствием бы поздравил ЦСКА с победой над Зенитом)...
протон
протон
вчера в 22:38
Странное заявление . Акрон , первый раз играющий в РПЛ обыгрывает Зенит в Питере и грех не поздравить земляков с таким успехом . Обыграть Зенит на его поле сейчас дорогого стоит . Но правда есть правда и от этого никуда не денешься . Так что, игрокам Крыльев можно сказать только одно - это что-то не из той оперы и не по делу . Скорее всего это какая-то ревность и обычное противостояние двух клубов из одной области . Самара хотела одна гордиться победой в Питере , а тут нежданно-негаданно выиграл Акрон . Лавры поделены на двоих )
Capral
Capral
вчера в 22:18
Ну Солдат и хватил! Сравнить историю Спартака и ЦСКА и их исторические взаимоотношения, может только недалекий человек, не знающий истории клубов. Просто так, ляпнул, для форсу. Ни Крыльям, ни нем более Акрону, и трёх жизней не хватит, чтобы повторить историю Спартака и ЦСКА! И вообще не вижу ничего плохого в этих поздравлениях. А то, что у Самары будет неудача в Ростове, я даже не сомневался, после победы над Зенитом долго надо потом выдыхать. Акрону повезло больше- его спасает зимняя пауза...
memphis
memphis
вчера в 22:07
Жаль, что наши клубы стравил губернатор. Но это спорт и тут я полностью за КС
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:07
Это всё не к добру!
Хотя...
memphis
memphis
вчера в 22:06
В очередной раз доказывает, что он так или иначе капитан и у него есть яйца
drug01
drug01
вчера в 21:56
Мнение бывают разные это футбол!
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