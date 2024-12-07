Игроки «Крыльев Советов» недовольны тем, что клуб поздравил «Акрон»

«Акрон» обыграл «Зенит» в 18-м туре РПЛ со счетом 2:1. Самарцы поздравили «Акрон» в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Вячеслава Федорищева.

Футболисты «Крыльев Советов» остались недовольны таким решением пресс-службы клуба.

Защитник самарского клуба записал видеообращение к подписчикам канала.