Игроки «Крыльев Советов» недовольны тем, что клуб поздравил «Акрон»

«Акрон» обыграл «Зенит» в 18-м туре РПЛ со счетом 2:1. Самарцы поздравили «Акрон» в своем телеграм-канале, сделав репост видео губернатора Вячеслава Федорищева.
Футболисты «Крыльев Советов» остались недовольны таким решением пресс-службы клуба.
Защитник самарского клуба Александр Солдатенков записал видеообращение к подписчикам канала.
Приветствую всех болельщиков футбольного клуба «Крылья Советов». Хочется обратиться ко всем читателям этого телеграм-канала и напомнить вам о том, что в данном канале должны публиковаться посты исключительно про «Крылья Советов». Вы можете представить себе ситуацию, если футбольный клуб «Спартак» в своем телеграм-канале поздравит с победой ЦСКА? Я не могу представить. И думаю, что вы тоже представить такого не можете. И в завершение хотел бы еще раз сказать: это телеграм-канал «Крыльев Советов».