Гвардиола чуть не избил болельщика «Ливерпуля» после матча

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вчера, 19:12

Главный тренер «Манчестер Сити» угодил в скандал после матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

Испанский специалист чуть не набросился и не избил болельщика «красных», который сказал ему вслед: «Давай, поплачь после поражения». Гвардиолу пришлось останавливать случайному прохожему и охраннику.