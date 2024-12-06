Гвардиола чуть не избил болельщика «Ливерпуля» после матча

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола угодил в скандал после матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).
Испанский специалист чуть не набросился и не избил болельщика «красных», который сказал ему вслед: «Давай, поплачь после поражения». Гвардиолу пришлось останавливать случайному прохожему и охраннику.
Везде и всюду, дал сотку фунтов челу, давай ори, Я снимаю!!!
Везде и всюду, дал сотку фунтов челу, давай ори, Я снимаю!!!
Это видео старое, и отношение к матчу с ливером не имеет. Это произошло после проигранного финала кубкового с МЮ.
Это видео старое, и отношение к матчу с ливером не имеет. Это произошло после проигранного финала кубкового с МЮ.
Ибра - да!
За Хосепа вопрос...)
Ибра - да!
За Хосепа вопрос...)