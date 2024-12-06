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Гвардиола чуть не избил болельщика «Ливерпуля» после матча

вчера, 19:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола угодил в скандал после матча 13-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:2).

Испанский специалист чуть не набросился и не избил болельщика «красных», который сказал ему вслед: «Давай, поплачь после поражения». Гвардиолу пришлось останавливать случайному прохожему и охраннику.

Гвардиола чуть не избил болельщика «Ливерпуля» после матча

Гвардиола чуть не избил болельщика «Ливерпуля» после матча

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Все комментарии
рже
рже
сегодня в 03:27
Опять все вырезано из контекста, там лысого оскорбили, а потом в след фраза про плачь, и Вообще Пепе не тренер а менеджер, а у менеджеров психа слабенькая.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:19
Этот физрук совсем обезумел!! 🤪 Пора изолировать его от общества 🏥
SeregaMilan55555
SeregaMilan55555
вчера в 23:25
Фанаты всегда не благодарные,Гвардиола был хороший когда выигрывал все подряд чемпионат АПЛ и его МС блестал на европейской арене. Он сделал МС не просто денежным мешком,а вывел команду в мировые топы,это не каждому под силу. Например тот же ПСЖ так можно сказать и остался просто денежным мешком.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:15
...никто ни слова не проронил, про долбанных папарацци....!
Везде и всюду, дал сотку фунтов челу, давай ори, Я снимаю!!!
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 23:07
По личному опыту посоветовал болела.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:44, ред.
А ничего не смущает на этом видео? В Ливерпуле что зимы не бывает?? Или все растения искусственные? Одежда на Гвардиоле не зимняя...

Это видео старое, и отношение к матчу с ливером не имеет. Это произошло после проигранного финала кубкового с МЮ.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:27
Ну не, надо избегать таких персонажей, причем со всех сторон
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 21:11
" чуть не избил" - звучит слишком громко, не вариант , что и болела мог навалять Хосепу?)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:28
Удачи Гвардиоле в Наполи
nmzjfysemsq9
nmzjfysemsq9
вчера в 20:28
Этот типчик просто не задумался сколько пальцев покажет ему Пеп в конце сезона. Хорошо, хоть тренер не сказал "не долго осталось", иначе точно был бы не прав, пол сезона впереди.
Hamman
Hamman
вчера в 20:25
Нервишки у лысого ни к черту. Лечится надо
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:15
Мну не уверен, что Гвардиола вышел бы победителем....)
Ибра - да!
За Хосепа вопрос...)
112910415
112910415
вчера в 20:04
фанат был не прав, однако
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:53
Да ладно, его реакцию можно понять.
adekvat
adekvat
вчера в 19:46
Устал бедолага в Англии, пора в Испанию возвращаться.
протон
протон
вчера в 19:40
Я еонечно сам пацифист. Но насколько должна быть скучная и никчемная жизнь, чтобы оскорблять незнакомого человека, который ничего не сделал ему
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:36
" Чуть не набросился и не избил". Не набросился же и не избил ! Естественно, что реакция на злобную реплику была адекватной, и Гвардиоле очень хотелось набить морду болельщику, но он бы НИКОГДА этого не сделал. Или кто-то думает иначе ?
lotsman
lotsman
вчера в 19:34
Нервы не выдерживают, не любит проигрывать.)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 19:19
Не набрался или не подрался.. Надо уточнить.. Разница большая.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:14
Не красит это лысого, нужно быть сдержаннее. Фанатье и не такое орет....
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