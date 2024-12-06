Председателя судейского комитета и ЭСК опросили в МВД

Председателя судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павла Каманцева опросили в МВД по Самарской области. Основанием послужило то, что во время беседы с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Каманцев согласился с тем, что в российском футболе существует коррупция.
Также в МВД были опрошены Федорищев и генеральный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Кондратов. Сейчас идут проверки коррупции в судействе и агентской деятельности.
На ум приходит одна причина - Костя Эрнст не в теме😜
На ум приходит одна причина - Костя Эрнст не в теме😜