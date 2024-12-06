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Председателя судейского комитета и ЭСК опросили в МВД

вчера, 12:33

Председателя судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павла Каманцева опросили в МВД по Самарской области. Основанием послужило то, что во время беседы с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Каманцев согласился с тем, что в российском футболе существует коррупция.

Также в МВД были опрошены Федорищев и генеральный директор «Крыльев Советов» Дмитрий Кондратов. Сейчас идут проверки коррупции в судействе и агентской деятельности.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:36, ред.
- Дожили...
- В следственных органах, видите ли, "опрашивают"...

- А не вы ли брали взятки? Нет? Ах, простите... Вы свободны...
- А не вы ли давали взятки? Не вы? Ой, извините...

- Что это за фигня? А где полиграф? Где свидетели? Где, в конце-концов, иголки под ногти?

- Одними "опросами" дело не раскроешь. Тем более коррупционное, когда реальный срок светит обоим фигурантам дела (и кто давал, и кто брал)... Ну и третьей стороне тоже (кто выбивает деньги из тех, кто недодал, тем, кто берёт)...
stanichnik
stanichnik ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 15:05
Доброго Здоровья, PATRIOT!
Пока "Сам" не даст команду, ничего не докажут. А "Самому" сейчас не до этого, Ты же это прекрасно понимаешь.
albucid
albucid
вчера в 14:04
Никакого "МВД по Самарской области" в природе не существует, а есть Главное управление МВД России по Самарской области. Тщательнее надо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:33
Да....
Ну и дела....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:20, ред.
А Че Первый канал молчит? Ведь он самый чесный!! Вон блогеров ловят..., кто колбасу спи... л тоже покажут, а тут, видите ли нате - из под кровати.
На ум приходит одна причина - Костя Эрнст не в теме😜
lotsman
lotsman
вчера в 13:17
Правильно говорят, прежде чем открыть рот думай о чём говорить будешь. В дружеской беседе, за рюмкой чая, кивнул головой, соглашаясь с утверждением Федорищева и всё, к стенке, допрос с пристрастием, детектор лжи.............. и пошло поехало раскручиваться криминальное дело. А если бы вместо кивка головой пожал бы плечами и ничего бы не было.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:13
Пустое это все... Подумаешь, опросили несколько человек... Чтобы доказать факт коррупции, нужно брать только с поличным - плюс видеофиксация, меченые деньги и еще много чего... В России слишком лояльное законодательство. Кроме того, существует целая индустрия адвокатов, легко разваливающих уголовные дела о коррупции. Чтобы кого-то наказать за нее, нужно принять политическое решение...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 13:11
Захотят,легко докажут.
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