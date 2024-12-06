Председателя судейского комитета и ЭСК опросили в МВД

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вчера, 12:33

Председателя судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС опросили в МВД по Самарской области. Основанием послужило то, что во время беседы с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым Каманцев согласился с тем, что в российском футболе существует коррупция.