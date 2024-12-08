Мбаппе высказался по поводу скандала в Швеции

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вчера, 22:39

Нападающий «Реала» прокомментировал ситуацию, произошедшую в связи с его поездкой в Швецию.

Во время перерыва на матчи сборных в октябре футболист отправился в Стокгольм. Шведская прокуратура в своём заявлении сообщила о том, что начала расследование предполагаемого изнасилования, не указав имени подозреваемого. Перед этим шведские газеты рассказали, что расследование было начато после двухдневного визита игрока в Стокгольм. Позднее газета Expressen сообщила, что Мбаппе является подозреваемым в расследовании по факту изнасилования, отмечая, что спортсмену присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством.

Сам француз называл новости фейковыми, а его адвокат собиралась подать жалобу на клевету.