Мбаппе высказался по поводу скандала в Швеции

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию, произошедшую в связи с его поездкой в Швецию.
Во время перерыва на матчи сборных в октябре футболист отправился в Стокгольм. Шведская прокуратура в своём заявлении сообщила о том, что начала расследование предполагаемого изнасилования, не указав имени подозреваемого. Перед этим шведские газеты рассказали, что расследование было начато после двухдневного визита игрока в Стокгольм. Позднее газета Expressen сообщила, что Мбаппе является подозреваемым в расследовании по факту изнасилования, отмечая, что спортсмену присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством.
Сам француз называл новости фейковыми, а его адвокат собиралась подать жалобу на клевету.
Я был удивлён. Такие вещи случаются, и их не предвидишь. Я ничего не получил, даже повестки. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не волнуюсь, это просто недоразумение. Меня это не беспокоит, потому что я никогда не переживал из-за шумихи. Шумиха всегда есть, но я намерен сосредоточиться на своей работе.
Если суд вызовет меня, я пойду. У меня было пять дней выходных, я решил поехать. Я должен был поехать в другое место, но тренер сказал мне отправиться в менее открытое место. Всё хорошо, я спокоен. Перед тем, как я ушёл, появилась эта фотография на выходе из ресторана. Там было много людей, готовых меня приветствовать, много журналистов.
...пока ПСЖ не вернёт деньги,ждите новых приключений принца
Флоризеля......!
...пока ПСЖ не вернёт деньги,ждите новых приключений принца
Флоризеля......!