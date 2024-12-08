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Мбаппе высказался по поводу скандала в Швеции

вчера, 22:39

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал ситуацию, произошедшую в связи с его поездкой в Швецию.

Во время перерыва на матчи сборных в октябре футболист отправился в Стокгольм. Шведская прокуратура в своём заявлении сообщила о том, что начала расследование предполагаемого изнасилования, не указав имени подозреваемого. Перед этим шведские газеты рассказали, что расследование было начато после двухдневного визита игрока в Стокгольм. Позднее газета Expressen сообщила, что Мбаппе является подозреваемым в расследовании по факту изнасилования, отмечая, что спортсмену присвоен самый низкий уровень подозрений, который предусмотрен шведским законодательством.

Сам француз называл новости фейковыми, а его адвокат собиралась подать жалобу на клевету.

Я был удивлён. Такие вещи случаются, и их не предвидишь. Я ничего не получил, даже повестки. Я читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не волнуюсь, это просто недоразумение. Меня это не беспокоит, потому что я никогда не переживал из-за шумихи. Шумиха всегда есть, но я намерен сосредоточиться на своей работе.

Если суд вызовет меня, я пойду. У меня было пять дней выходных, я решил поехать. Я должен был поехать в другое место, но тренер сказал мне отправиться в менее открытое место. Всё хорошо, я спокоен. Перед тем, как я ушёл, появилась эта фотография на выходе из ресторана. Там было много людей, готовых меня приветствовать, много журналистов.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:35
Так чё в итоге в Швеции было? Транс или нет?
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:18
Что-то много стал болтать Мбапа. Иди пенали тренируй..
shur
shur
вчера в 22:44, ред.
...Скажи мне кто твои друзья и Я скажу кто ты....?!?!
...пока ПСЖ не вернёт деньги,ждите новых приключений принца
Флоризеля......!
Гость
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