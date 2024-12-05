Энрике ответил на вопрос об атмосфере в ПСЖ

Главный тренер ПСЖ отреагировал на слухи о напряженной атмосфере в команде.

Это странно. У нас замечательный состав, я бы сказал, великолепный. С высоким уровнем человеческих качеств, с отличным уровнем профессионализма.

Чего я не собираюсь делать, так это реагировать на вранье, домыслы или слухи, которые распространяются. Я в такое не играю. Это замечательная раздевалка, и мне больше нечего добавить.

К счастью, я в футболе уже более 30 лет. Не трачу время на ложь, которая меня окружает, даже если эта ложь может быть создана людьми, находящимися внутри клуба. Я вне конфликта. Моя задача состоит в том, чтобы помогать команде, представлять свой клуб.

Я не говорю плохо о футболистах публично – если мне приходится это делать, делаю это в раздевалке. Я выполняю свою работу наилучшим образом, но не собираюсь раздувать ложные слухи… Не знаю, кому это выгодно.

Я узнаю обо всех этих слухах лишь потому, что руководители пресс-службы рассказывают мне всё на предматчевой встрече. Это огорчает. Я концентрируюсь на том, чем способен управлять, и на своей работе.