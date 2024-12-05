Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

Энрике ответил на вопрос об атмосфере в ПСЖ

сегодня, 18:47

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отреагировал на слухи о напряженной атмосфере в команде.

Это странно. У нас замечательный состав, я бы сказал, великолепный. С высоким уровнем человеческих качеств, с отличным уровнем профессионализма.

Чего я не собираюсь делать, так это реагировать на вранье, домыслы или слухи, которые распространяются. Я в такое не играю. Это замечательная раздевалка, и мне больше нечего добавить.

К счастью, я в футболе уже более 30 лет. Не трачу время на ложь, которая меня окружает, даже если эта ложь может быть создана людьми, находящимися внутри клуба. Я вне конфликта. Моя задача состоит в том, чтобы помогать команде, представлять свой клуб.

Я не говорю плохо о футболистах публично – если мне приходится это делать, делаю это в раздевалке. Я выполняю свою работу наилучшим образом, но не собираюсь раздувать ложные слухи… Не знаю, кому это выгодно.

Я узнаю обо всех этих слухах лишь потому, что руководители пресс-службы рассказывают мне всё на предматчевой встрече. Это огорчает. Я концентрируюсь на том, чем способен управлять, и на своей работе.

Ранее в руководстве парижан высказались о сотрудничестве с рулевым.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ  Энрике Луис
Перевод с as.com
Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном»
Вчера, 15:28
Губернатор Самарской области высказался о роли агента Андреева в «Крыльях»
01 декабря
У Луиса Энрике и Усмана Дембеле очень натянутые отношения
01 декабря
«Тебе недолго осталось». Сезон РПЛ запомнят по серии скандальных заявлений и угроз
01 декабряВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии1
СлухиФутболисты «Манчестер Сити» поругались после игры с «Фейеноордом»
01 декабря
Голкипер «Вулверхэмптона» едва не подрался с фанатом
01 декабря Фото
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:37
Согласен!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:36
...влажная уборка тоже бы не помешала!!
Capral
Capral
сегодня в 19:11
Проветривать надо регулярно, чтобы атмосфера была здоровая.
Вещий
Вещий
сегодня в 19:06
Просто так на совсем ровном месте такие слухи не возникают....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 