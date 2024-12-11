Руководство МЮ предоставит Амориму возможность для перестройки состава

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Манчестер Юнайтед» предоставит возможность для перестройки состава главному тренеру .

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласно с тем, что более половины игроков команды являются серьёзными кандидатами на продажу зимой или летом, если поступят хорошие предложения. Рубену Амориму будет предоставлена возможность для перестройки, что потребует срочных продаж. В настоящее время в список футболистов, которых нельзя продать, входят Диалло, Майну, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Онана и ещё два-три ключевых игрока.