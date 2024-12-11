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Руководство МЮ предоставит Амориму возможность для перестройки состава

сегодня, 14:37

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, руководство «Манчестер Юнайтед» предоставит возможность для перестройки состава главному тренеру Рубену Амориму.

Руководство «Манчестер Юнайтед» согласно с тем, что более половины игроков команды являются серьёзными кандидатами на продажу зимой или летом, если поступят хорошие предложения. Рубену Амориму будет предоставлена возможность для перестройки, что потребует срочных продаж. В настоящее время в список футболистов, которых нельзя продать, входят Диалло, Майну, Мазрауи, де Лигт, Йоро, Онана и ещё два-три ключевых игрока.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Каждый перестраивает под своё видение игры, а потом нужно ждать. Ждать не у всех получается...
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