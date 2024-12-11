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«Арсенал» нацелился на нападающего «Ювентуса»

сегодня, 14:15

«Арсенал» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича. Сумма трансфера может составить 65 миллионов евро.

Также «Арсенал» проявляет интерес к нападающему «Ньюкасла» и сборной Швеции Александеру Исаку. Однако Влахович считается более достижимой целью из-за вероятности того, что «Ювентус» будет готов к переговорам, так как контракт серба истекает через полтора года.

Напомним, 24-летний форвард перешёл в туринский клуб из «Фиорентины» в январе 2022 года. В текущем сезоне Влахович сыграл 4 матча в Лиге чемпионов (3 гола и ассист) и 13 матчей в Серии А (6 голов и ассист). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:32
Думаю Исак, более подходит Арсеналу, ведь он играет в АПЛ
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