Французский полузащитник Поль Погба намерен перейти в «Марсель».
По информации источника, футболист рассчитывает подписать контракт с французским клубом в ближайшее время, чтобы после истечения срока дисквалификации за допинг в марте 2025 года выступать в первой команде клуба Лиги 1.
Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения со своим полузащитником.
Напомним, Поль Погба был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.