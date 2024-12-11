Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2024/2025

Погба намерен перейти в «Марсель»

сегодня, 08:37

Французский полузащитник Поль Погба намерен перейти в «Марсель».

По информации источника, футболист рассчитывает подписать контракт с французским клубом в ближайшее время, чтобы после истечения срока дисквалификации за допинг в марте 2025 года выступать в первой команде клуба Лиги 1.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения со своим полузащитником.

Напомним, Поль Погба был дисквалифицирован за приём запрещённого вещества на четыре года, однако Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации до 18 месяцев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и Сашу Боэ
Сегодня, 08:07
«Лас-Пальмас» намерен подписать нападающего «Спартака»
Вчера, 15:22
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда
Вчера, 14:28
Тренер тульского «Арсенала» опроверг информацию об интересе к Кокшарову
Вчера, 12:56
«Ливерпуль» готовит предложение по покупке 18-летнего игрока «Мазервелла»
Вчера, 10:49
Френки де Йонг находится в напряжённых отношениях с руководством клуба
Вчера, 10:49
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:09
Вроде в Торпедо собирался... что то новый директор наплёл...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 