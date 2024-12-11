Погба намерен перейти в «Марсель»

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сегодня, 08:37

Французский полузащитник намерен перейти в «Марсель».

По информации источника, футболист рассчитывает подписать контракт с французским клубом в ближайшее время, чтобы после истечения срока дисквалификации за допинг в марте 2025 года выступать в первой команде клуба Лиги 1.

Ранее «Ювентус» объявил о расторжении трудового соглашения со своим полузащитником.