Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Тоттенхэм» ведёт переговоры с игроком сборной Ирландии до 19 лет

сегодня, 13:21

«Тоттенхэм» ведёт переговоры о подписании нападающего «Сент-Патрикса» и сборной Ирландии до 19 лет Мейсона Мелиа. «Шпоры» делают всё возможное, чтобы данный трансфер осуществился. Мелиа был приглашён на тренировочную базу клуба и стал гостем матча с «Челси» на прошлой неделе.

Сумма трансфера 17-летнего нападающего в «Тоттенхэм» может составить 1 миллион евро. К Мелиа также проявляют интерес «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Сообщается, что ирландец не сможет присоединиться к «Тоттенхэму», пока ему не исполнится 18 лет в сентябре следующего года.

В текущем сезоне Мелиа сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился 2 голевыми передачами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы АПЛ заинтересованы в подписании нападающего «Болоньи»
Сегодня, 10:46
СлухиПогба намерен перейти в «Марсель»
Сегодня, 08:37
Слухи«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и Сашу Боэ
Сегодня, 08:07
«Лас-Пальмас» намерен подписать нападающего «Спартака»
Вчера, 15:22
Слухи«Манчестер Юнайтед» готов продать Рэшфорда
Вчера, 14:28
Тренер тульского «Арсенала» опроверг информацию об интересе к Кокшарову
Вчера, 12:56
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:47, ред.
Тоттенхэму срочно нужна свежая кровь. Несколько позиций требуют усиления, значит нужно приобретать новых игроков. Правда придётся расставаться с рядом футболистов, с теми которые не пригодятся. Все ради футбола...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 