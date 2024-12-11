«Тоттенхэм» ведёт переговоры с игроком сборной Ирландии до 19 лет

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сегодня, 13:21

«Тоттенхэм» ведёт переговоры о подписании нападающего «Сент-Патрикса» и сборной Ирландии до 19 лет . «Шпоры» делают всё возможное, чтобы данный трансфер осуществился. Мелиа был приглашён на тренировочную базу клуба и стал гостем матча с «Челси» на прошлой неделе.

Сумма трансфера 17-летнего нападающего в «Тоттенхэм» может составить 1 миллион евро. К Мелиа также проявляют интерес «Эвертон», «Кристал Пэлас» и «Брайтон». Сообщается, что ирландец не сможет присоединиться к «Тоттенхэму», пока ему не исполнится 18 лет в сентябре следующего года.

В текущем сезоне Мелиа сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и отметился 2 голевыми передачами.