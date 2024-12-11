Стало известно, останется ли Дисаси в «Челси»

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сегодня, 13:38

Защитник «Челси» никуда не уйдёт в зимнее трансферное окно, как сообщалось ранее. Главный тренер «синих» Энцо Мареска хочет сохранить состав. Свою роль в том, что Дисаси не покинет «Челси», также сыграли травмы защитников Риса Джеймса и Уэсли Фофана.

Напомним, француз конголезского происхождения перешёл в стан «аристократов» из «Монако» в августе 2023 года. Его контракт действует до лета 2029 года. В текущем сезоне Дисаси сыграл 11 матчей во всех турнирах, отметился двумя голами и двумя ассистами, а также получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального защитника в 35 миллионов евро.