Клубы АПЛ заинтересованы в подписании нападающего «Болоньи»

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сегодня, 10:46

«Арсенал» рассматривает возможность трансфера нападающего «Болоньи» и олимпийской сборной Аргентины . Лондонцы считают, что молодой талант способен стать звёздным нападающим, а на данный момент добавит глубины составу. Однако «Арсеналу» придётся поторопиться, если они хотят подписать Кастро. В услугах аргентинца также заинтересованы: «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Эвертон», «Интер» и «Ювентус». Сообщается, что «Болонья» готова продать Сантьяго за 40 миллионов евро.

Напомним, Кастро выступает за «красно-синих» с января 2024 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 20-летний форвард сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей, отдал 6 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.