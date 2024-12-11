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«Барселона» хочет усилиться защитником «Монако»

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drug01
drug01
вчера в 20:27
Надо проверить его в игре!
Вещий
Вещий
вчера в 19:33
Тут вопрос в том уговорят ли его самого....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:06
у Барсы проблема с фланговыми защитниками. Понятно, что зимой нужно усиливать эту позицию.
по моему, интерес каталонского клуба к Кайо был несколько лет назад.
и ПСЖ тоже влез в дело.
проверил статистику защитника.
в 2021-22 он был хорош, 2+8, тогда и ценник был высокий.
но в последнее время заметный спад.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:51
В принципе парень может составить конкуренцию
Гость
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