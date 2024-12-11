«Барселона» хочет усилиться защитником «Монако»

Защитник «Монако» Кайо Энрике заинтересовал «Барселону».
Каталонцы хотят подписать левого защитника, который смог бы составить конкуренцию Алехандро Бальде.
Защитник «Монако» Кайо Энрике заинтересовал «Барселону».
Каталонцы хотят подписать левого защитника, который смог бы составить конкуренцию Алехандро Бальде.
по моему, интерес каталонского клуба к Кайо был несколько лет назад.
и ПСЖ тоже влез в дело.
проверил статистику защитника.
в 2021-22 он был хорош, 2+8, тогда и ценник был высокий.
но в последнее время заметный спад.
по моему, интерес каталонского клуба к Кайо был несколько лет назад.
и ПСЖ тоже влез в дело.
проверил статистику защитника.
в 2021-22 он был хорош, 2+8, тогда и ценник был высокий.
но в последнее время заметный спад.