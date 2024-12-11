Флик отреагировал на слухи о возможном уходе де Йонга из клуба

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Френки де Йонга.
Меня не интересует внешний шум по поводу де Йонга. Он важный игрок для нас.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Френки де Йонга.
Меня не интересует внешний шум по поводу де Йонга. Он важный игрок для нас.
Френки не виноват, что клуб при Бартомеу предложил ему такой хороший контракт.
игрок он сильный, но травмы травмы травмы...
ФДЙ играет с осторожно после всех этих травм, все мы люди же.
хорошо что Флик вот поддержал его, чтобы он поверил в себя.
может быть, все наладится.
Френки не виноват, что клуб при Бартомеу предложил ему такой хороший контракт.
игрок он сильный, но травмы травмы травмы...
ФДЙ играет с осторожно после всех этих травм, все мы люди же.
хорошо что Флик вот поддержал его, чтобы он поверил в себя.
может быть, все наладится.