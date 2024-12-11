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Флик отреагировал на слухи о возможном уходе де Йонга из клуба

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:57
здесь все ясно.
Френки не виноват, что клуб при Бартомеу предложил ему такой хороший контракт.
игрок он сильный, но травмы травмы травмы...
ФДЙ играет с осторожно после всех этих травм, все мы люди же.
хорошо что Флик вот поддержал его, чтобы он поверил в себя.
может быть, все наладится.
w2pbgbu42awa
w2pbgbu42awa
вчера в 17:54
Тренер на него рассчитывает, теперь дело за игроком
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