Обращение Мбаппе по долгу ПСЖ перед ним было отклонено

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вчера, 20:18

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение бывшего нападающего ПСЖ по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн.

По информации источника, обращение 25-летнего игрока было отклонено по той причине, что ранее ПСЖ подал в суд на LFP, обязавшую французский гранд выплатить Мбаппе задолженность по зарплате в размере 55 млн.

Лига посчитала, что в данном контексте обращение нападающего в дисциплинарную комиссию LFP является недопустимым.