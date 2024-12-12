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Обращение Мбаппе по долгу ПСЖ перед ним было отклонено

вчера, 20:18

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) отклонил обращение бывшего нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе по задолженности парижского клуба перед футболистом в размере € 55 млн.

По информации источника, обращение 25-летнего игрока было отклонено по той причине, что ранее ПСЖ подал в суд на LFP, обязавшую французский гранд выплатить Мбаппе задолженность по зарплате в размере 55 млн.

Лига посчитала, что в данном контексте обращение нападающего в дисциплинарную комиссию LFP является недопустимым.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:32
Просто так парижане не сдадутся)) мучают черепаху
Гость
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