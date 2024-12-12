Дело о подозрении в изнасиловани, которое связывали с Мбаппе, закрыли

Пресс-служба прокуратуры Швеции сообщила о прекращении предварительного расследования и закрытии дела по подозрению в изнасиловании в отеле в Стокгольме 10 октября. Газета Expressen сообщала о том, что подозреваемым проходит нападающий «Реала» .

Старший прокурор Марина Чиракова прокомментировала:

Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуальных домагательств в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года завершено. В ходе расследования было выявлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домагательств, однако, по моей оценке, доказательств недостаточно для продолжения расследования, поэтому оно прекращено. Указанному лицу не было предъявлено подозрение в совершении преступления.