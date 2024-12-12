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Дело о подозрении в изнасиловани, которое связывали с Мбаппе, закрыли

сегодня, 12:18

Пресс-служба прокуратуры Швеции сообщила о прекращении предварительного расследования и закрытии дела по подозрению в изнасиловании в отеле в Стокгольме 10 октября. Газета Expressen сообщала о том, что подозреваемым проходит нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.

Старший прокурор Марина Чиракова прокомментировала:

Расследование по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуальных домагательств в отеле в центре Стокгольма 10 октября 2024 года завершено. В ходе расследования было выявлено лицо, обоснованно подозреваемое в изнасиловании и двух случаях сексуальных домагательств, однако, по моей оценке, доказательств недостаточно для продолжения расследования, поэтому оно прекращено. Указанному лицу не было предъявлено подозрение в совершении преступления.

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Все комментарии
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 15:24
...слава Богу, я неотложку отменил, а то уже в больничку собрался,
сколько можно!!!!!
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:30, ред.
Это просто абсурд, вообще без логики. Какой игрок, популярный на весь мир, долларовый миллионер, пойдет и изнасилует девушку в отеле в центре города, в свой выходной день? Да это девушка которая переспала с ним, от гордости год не будет купаться, из-за того что ее взял такая знаменитость!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:24
Время пиара ещё никто не отменил .
Заодно можно и навариться нехило !)
4wvzrgksfhjj
4wvzrgksfhjj
сегодня в 14:00
И в Швеции следователи похоже не бескорыстно работают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:51
Да конечно, всё добровольно. Кто не захочет дать звезде. И доказать сложно: её слово против его слова и денег...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:40
Не, ребята, все было не так. На допросе Киллиан воскликнул : " Не виноватый я, она сама пристала" И дело закрыли.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:35
Напугали немного,зато стал лучше играть.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:10
Стал забивать и дело закрыли чудеса
LOpp
LOpp
сегодня в 13:03
нет тела, нет дела
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:47
Ну или пересовские)) от источников стресса избавляет черепаху, чтобы она наконец забегала. Очень много денег было вбухано в депрессивного ребенка
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:29
Вот на что деньги от ПСЖ пошли
Гость
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