Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе

Главный тренер сборной Казахстана прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных коррупционных схемах в судейском корпусе Российской Премьер-Лиги.

Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чём идёт речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался.

Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчёт предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает, должен анализировать и исправлять эти ошибки.

Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные.