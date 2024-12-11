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Черчесов заявил, что не сталкивался с коррупцией в российском футболе

сегодня, 09:59

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных коррупционных схемах в судейском корпусе Российской Премьер-Лиги.

Раз Федорищев говорит, значит, он понимает, о чём идёт речь. В конце концов, это губернатор. Лично я с коррупцией в российском футболе не сталкивался.

Я видел ошибки судей в РПЛ в сторону разных команд, но насчёт предвзятости не могу ничего сказать. Ошибки бывают. А кто за это непосредственно отвечает, должен анализировать и исправлять эти ошибки.

Что касается агентов, то они есть везде. Но они, как и любые люди, разные.

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 11:06
Все судьи люди, а людям свойственно ошибаться. Почему ошибкам арбитров уделяют так много внимания? Особенно грешат этим тренеры и игроки. Лично меня раздражают и те, и другие - они ведь тоже ошибаются... Тренер может ошибиться с составом или вовремя не перестроить игру под соперника.... А что творят игроки - точный пас на 20 метров отдать не могут, часто промахиваются из выгодных положений, да элементарно отбить мяч не могут... Потом нагло заявляют, видите ли, судья убил игру.. Мне кажется воровство и коррупцию стоит искать на этапе трансферов, особенно в клубах мелкого пошива, тех, которые финансируются из местных бюджетов...
b5djeuxza926
b5djeuxza926
сегодня в 10:09
Зачем ему с ней сталкиваться? Он с ней просто дружил!
Гость
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