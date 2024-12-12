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«Манчестер Юнайтед» установил цену за Рэшфорда

вчера, 21:04

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда.

«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи своего воспитанника 40 млн фунтов стерлингов.

Однако в МЮ понимают, что в зимнее трансферное окно вряд ли кто-то заплатит такую сумму.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 23:08
...английский Кокорин ,жаль дураков,сами себя живьём закапывают...!
Помню первую игру Маркуса, молодой,красивый,статный,порхал как ветер! Сашка тоже хорош был в Динамо и сборно!й! Яркий пример
для молодёжи, что надо сделать,чтобы так не любить футбол,вот учитесь!!!
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:25
Арабы может и купят, а так, думаю лямов 20 потолок. И раз он не входит в планы Аморима, цена будет падать дальше
Варвар7
Варвар7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:25
Сначала будут долго торговаться, возможно на каком нибудь "Восточном базаре"...)
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:21
Неужто найдется безумец кто купит его за такую сумму))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:06
В Париж
Гость
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