«Манчестер Юнайтед» установил цену за Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда.
«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи своего воспитанника 40 млн фунтов стерлингов.
Однако в МЮ понимают, что в зимнее трансферное окно вряд ли кто-то заплатит такую сумму.
«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Маркуса Рэшфорда.
«Красные дьяволы» хотят выручить с продажи своего воспитанника 40 млн фунтов стерлингов.
Однако в МЮ понимают, что в зимнее трансферное окно вряд ли кто-то заплатит такую сумму.
Помню первую игру Маркуса, молодой,красивый,статный,порхал как ветер! Сашка тоже хорош был в Динамо и сборно!й! Яркий пример
для молодёжи, что надо сделать,чтобы так не любить футбол,вот учитесь!!!
Помню первую игру Маркуса, молодой,красивый,статный,порхал как ветер! Сашка тоже хорош был в Динамо и сборно!й! Яркий пример
для молодёжи, что надо сделать,чтобы так не любить футбол,вот учитесь!!!