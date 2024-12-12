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Тонали хочет вернуться из «Ньюкасла» в Италию

вчера, 17:30

Итальянский полузащитник Сандро Тонали, отбывший 10-месячную дисквалификацию за ставки, недоволен своим положением в «Ньюкасле» и хочет покинуть Англию.

В нынешнем сезоне на счету Тонали 13 матчей в Премьер-Лиге и ни одного результативного действия.

Отмечается, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться подписанием футболиста, перешедшего в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 миллионов евро в 2023 году.

Однако его зарплата в 9 миллионов евро после вычета налогов является препятствием для потенциальных переговоров.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:42
А может просто самому попробовать больше работать? 10 месяцев без игровой практики просто так не проходят!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:40
А нужен ли он там?...
Гость
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