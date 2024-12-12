Тонали хочет вернуться из «Ньюкасла» в Италию

Итальянский полузащитник Сандро Тонали, отбывший 10-месячную дисквалификацию за ставки, недоволен своим положением в «Ньюкасле» и хочет покинуть Англию.
В нынешнем сезоне на счету Тонали 13 матчей в Премьер-Лиге и ни одного результативного действия.
Отмечается, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться подписанием футболиста, перешедшего в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 миллионов евро в 2023 году.
Однако его зарплата в 9 миллионов евро после вычета налогов является препятствием для потенциальных переговоров.