Тонали хочет вернуться из «Ньюкасла» в Италию

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вчера, 17:30

Итальянский полузащитник , отбывший 10-месячную дисквалификацию за ставки, недоволен своим положением в «Ньюкасле» и хочет покинуть Англию.

В нынешнем сезоне на счету Тонали 13 матчей в Премьер-Лиге и ни одного результативного действия.

Отмечается, что «Милан», «Интер» и «Ювентус» могут заинтересоваться подписанием футболиста, перешедшего в «Ньюкасл» из «Милана» за 70 миллионов евро в 2023 году.

Однако его зарплата в 9 миллионов евро после вычета налогов является препятствием для потенциальных переговоров.