«Реал» отказался покупать Палмера у «Челси» за 200 млн евро

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вчера, 20:06

«Реал» был заинтересован в подписании полузащитника «Челси» .

Как сообщается, мадридский клуб отказался от варианта с трансфером англичанина. Причина заключается в том, что «синие» запросили 200 млн евро за своего футболиста.