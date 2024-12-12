«Реал» отказался покупать Палмера у «Челси» за 200 млн евро

«Реал» был заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Коула Палмера.
Как сообщается, мадридский клуб отказался от варианта с трансфером англичанина. Причина заключается в том, что «синие» запросили 200 млн евро за своего футболиста.
«Реал» был заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Коула Палмера.
Как сообщается, мадридский клуб отказался от варианта с трансфером англичанина. Причина заключается в том, что «синие» запросили 200 млн евро за своего футболиста.
Тем более недавно продлил контракт до 2033 года.
Тем более недавно продлил контракт до 2033 года.