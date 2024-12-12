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«Реал» отказался покупать Палмера у «Челси» за 200 млн евро

вчера, 20:06

«Реал» был заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Коула Палмера.

Как сообщается, мадридский клуб отказался от варианта с трансфером англичанина. Причина заключается в том, что «синие» запросили 200 млн евро за своего футболиста.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:04
Пусть себе оставят. Реалу он не нужен за такую цену.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 21:24
Я думал наши 250 миллионов евро попросят за Коула,трохи не угадал.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:51
Ой сказочникиии…его даже и за 200 не продаст Челси.
Тем более недавно продлил контракт до 2033 года.
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:28
Был бы черный, купили бы. А за белого столько бабла через чур
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:27
Королевский клуб считается....но скряга мелочная)))
shlomo
shlomo
вчера в 20:08
Челси конечно губы раскатал на такую сумму... но Переса на мякине проведешь.
Гость
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