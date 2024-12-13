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Нани полагает, что Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030

сегодня, 13:33

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани считает, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030.

Не сомневаюсь в этом! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным.

Надеюсь, что Криштиану еще будет там и забьет голы!

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:52
доброе слово и кошке приятно )
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:37
Обуза для Португалии,он ненормальный нарцисс с бредом нарцисизма.
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 17:49, ред.
...Рон тогда оправергнул бы пословицу, что не только Бабы бывают
в форме цветущей ягоды в свои (с трудом озвучиваю возраст)
Сорок Пять ,но и следящие за собой Мужики...! Но Госпажа Скорость и Реакция наверняка со мною не согласны! Из уважения,вариант Б,
играющий Тренер,аминь!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:43
Здоровье позволит,то наверно и сыграет.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 15:08
Самый самый максимум что может быть, это играющий тренер и на скамейке сидеть, ну и покричать)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:24
Не нужен сборной от слова СОВСЕМ.... есть кому играть и без него.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:08, ред.
Это будет самое позорное выступление португальского гея-нарцисса!!!
Дырявый будет просто ползать.
Португалии надо это?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:56
Нани наверное это сказал чтобы потрафить Рону))))))))
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