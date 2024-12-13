Нани полагает, что Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани считает, что футболист сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030.
Не сомневаюсь в этом! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным.
Надеюсь, что Криштиану еще будет там и забьет голы!
в форме цветущей ягоды в свои (с трудом озвучиваю возраст)
Сорок Пять ,но и следящие за собой Мужики...! Но Госпажа Скорость и Реакция наверняка со мною не согласны! Из уважения,вариант Б,
играющий Тренер,аминь!!!
в форме цветущей ягоды в свои (с трудом озвучиваю возраст)
Сорок Пять ,но и следящие за собой Мужики...! Но Госпажа Скорость и Реакция наверняка со мною не согласны! Из уважения,вариант Б,
играющий Тренер,аминь!!!
Дырявый будет просто ползать.
Португалии надо это?
Дырявый будет просто ползать.
Португалии надо это?