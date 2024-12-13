Нани полагает, что Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2030

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» считает, что футболист сборной Португалии сможет сыграть на чемпионате мира 2030.

Не сомневаюсь в этом! Он собирается сесть на другую диету, чтобы оставаться в форме, быть стройным.

Надеюсь, что Криштиану еще будет там и забьет голы!