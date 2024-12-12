Агуэро о Месси на КЧМ: «Он захочет выложиться по полной»

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об участии Лионеля Месси в клубном чемпионате мира.
Мы знаем, что Месси – один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно увидеть «Интер Майами» на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по полной, так как не любит проигрывать. Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута, поскольку он способен наказать вас одним из своих громовых ударов, точных штрафных или просто восхитительной игрой из ниоткуда. И все потому, что он лучший игрок в мире.
футбол,скоростной спорт,жёсткий для молодых,амбициозных парней!
А Мастер конечно же не тот ,что был раньше,силы не те,а значит и
возможности! И потом Месси в конце концов не Феррари ,ни Мерседес , в машину любого посади и машина всё равно останется красивой и мощной, а уставшего чела сразу распознаешь!!!!!!!!!!!!!!
футбол,скоростной спорт,жёсткий для молодых,амбициозных парней!
А Мастер конечно же не тот ,что был раньше,силы не те,а значит и
возможности! И потом Месси в конце концов не Феррари ,ни Мерседес , в машину любого посади и машина всё равно останется красивой и мощной, а уставшего чела сразу распознаешь!!!!!!!!!!!!!!