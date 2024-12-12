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Агуэро о Месси на КЧМ: «Он захочет выложиться по полной»

вчера, 22:09

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался об участии Лионеля Месси в клубном чемпионате мира.

Мы знаем, что Месси – один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно увидеть «Интер Майами» на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по полной, так как не любит проигрывать. Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута, поскольку он способен наказать вас одним из своих громовых ударов, точных штрафных или просто восхитительной игрой из ниоткуда. И все потому, что он лучший игрок в мире.

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Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:26
Гном уже не на что не способен. Он жидко обделается на Кчм, это ему не против любителей из Млс играть. 😆
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:37
...задницу Лео лижет не стисняясь, прекрасно понимая, что это
футбол,скоростной спорт,жёсткий для молодых,амбициозных парней!
А Мастер конечно же не тот ,что был раньше,силы не те,а значит и
возможности! И потом Месси в конце концов не Феррари ,ни Мерседес , в машину любого посади и машина всё равно останется красивой и мощной, а уставшего чела сразу распознаешь!!!!!!!!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:25
Не будет Месси из кожи вон лезть на КСМ... Потому, что у его нынешнего клуба нет никаких шансов на победу в этом турнире. Мы опять увидим Лионеля, передвигающегося пешком по полю. Это о Марадоне можно было сказать - "Один в поле воин"...
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