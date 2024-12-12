Агуэро о Месси на КЧМ: «Он захочет выложиться по полной»

Экс-игрок сборной Аргентины высказался об участии в клубном чемпионате мира.

Мы знаем, что Месси – один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно увидеть «Интер Майами» на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по полной, так как не любит проигрывать. Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута, поскольку он способен наказать вас одним из своих громовых ударов, точных штрафных или просто восхитительной игрой из ниоткуда. И все потому, что он лучший игрок в мире.