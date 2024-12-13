Стракан: «Пусть Рэшфорд сделает всем одолжение и уйдёт из МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» полагает, что нападающий должен покинуть «дьяволов».

Каждый сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть эффективнее. Ежегодно. Но если ему не нравится в клубе, пусть сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем отпустить эту тему. Рэшфорд хороший футболист, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за «Юнайтед», либо нет. Если нет, то уходи.