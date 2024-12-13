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Стракан: «Пусть Рэшфорд сделает всем одолжение и уйдёт из МЮ»

сегодня, 10:57

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан полагает, что нападающий Маркус Рэшфорд должен покинуть «дьяволов».

Каждый сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть эффективнее. Ежегодно. Но если ему не нравится в клубе, пусть сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем отпустить эту тему. Рэшфорд хороший футболист, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за «Юнайтед», либо нет. Если нет, то уходи.

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Все комментарии
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сегодня в 13:25
Сократить ему зарплату и он сам уйдет
112910415
112910415
сегодня в 13:16
прогнать !
и чем скорее, тем лучше
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 13:02, ред.
Все правильно сказал.
Что тянуть вола за я°ца.
Ждать когда в следующей жизни МЮ выиграет АПЛ и ЛЧ.
Лучше пусть уходит в Барсу, там с Ямалем они будут рвать в клочья фланги.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:22
Маркуса делают козлом отпущения, обвиняя во всех смертных...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 12:20, ред.
Уже давно, прикрывая это благими намерениями кормления детей. Зачем ему играть, когда можно в США на баскетбол слетать
Вещий
Вещий
сегодня в 12:19
Не хочет он играть так как надо... нужно выгонять его.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:31
Не ужели Маркус уже встал "на тропу" Погба и Неймара? )
Гость
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