Стракан: «Пусть Рэшфорд сделает всем одолжение и уйдёт из МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гордон Стракан полагает, что нападающий Маркус Рэшфорд должен покинуть «дьяволов».
Каждый сезон мы ждём, что Маркус прибавит, станет играть эффективнее. Ежегодно. Но если ему не нравится в клубе, пусть сделает всем одолжение и уйдёт. И тогда все мы сможем отпустить эту тему. Рэшфорд хороший футболист, но здесь вопрос о желании выступать за клуб. Ты либо хочешь играть за «Юнайтед», либо нет. Если нет, то уходи.
Что тянуть вола за я°ца.
Ждать когда в следующей жизни МЮ выиграет АПЛ и ЛЧ.
Лучше пусть уходит в Барсу, там с Ямалем они будут рвать в клочья фланги.
Что тянуть вола за я°ца.
Ждать когда в следующей жизни МЮ выиграет АПЛ и ЛЧ.
Лучше пусть уходит в Барсу, там с Ямалем они будут рвать в клочья фланги.