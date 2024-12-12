Фонсека: «Если нужно будет выпустить игроков молодёжки, я это сделаю»

Главный тренер «Милана» на пресс-конференции после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» прокомментировал победу своей команды.

Я, конечно, доволен результатом, это четвёртая подряд победа в Лиге чемпионов, мы в хорошем положении, чтобы двигаться вперёд, но я не доволен всем остальным.

Когда мы выходим на решающую игру, как эта, и у нас такое отношение, когда мы не отдаем всё ради футболки, всё становится сложнее. Мне не понравилось то, что мы сделали как команда, мы обязаны выкладываться на поле.

Я не хочу вдаваться в подробности, я скажу игрокам, что думаю. Я не зол, я огорчён. Я не злюсь, потому что мы выиграли, но кроме этого я не увидел ничего, что хотел бы видеть от команды. Я не хочу сегодня [игра прошла в среду — прим.ред.] вдаваться в мелкие детали, лучше не надо.

Я никогда не остановлюсь. У меня всегда чистая совесть, потому что я отдаю всё для «Милана». Если мне нужно будет выпустить игроков Примаверы [молодёжной команды] или игроков «Milan Futuro» [U23], я это сделаю. У меня нет проблем с этим.