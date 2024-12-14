«Оренбург» хочет продлить контракт с Марином

«Оренбург» уже ведет переговоры с 27-летним Джимми Марином о продлении трудового соглашения.
По информации источника, вингера все устраивает в нынешнем клубе, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.
Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.
Не смотря ни на , что продолжаю верить в этого тренера и после полноценных зимних сборов , кто знает может быть у Оренбурга и покатило бы.
Учитывая то , что Химки и КС находятся в "подвешенном" состоянии , а Ахмат далеко не "ушёл", Оренбург при благоприятном стечении обстоятельств в праве рассчитывать на чудо (чего только в футболе не бывает!) ).
Ну это так фантазии на ночь , ну а дальше посмотрим...
Не смотря ни на , что продолжаю верить в этого тренера и после полноценных зимних сборов , кто знает может быть у Оренбурга и покатило бы.
Учитывая то , что Химки и КС находятся в "подвешенном" состоянии , а Ахмат далеко не "ушёл", Оренбург при благоприятном стечении обстоятельств в праве рассчитывать на чудо (чего только в футболе не бывает!) ).
Ну это так фантазии на ночь , ну а дальше посмотрим...