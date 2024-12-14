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«Оренбург» хочет продлить контракт с Марином

сегодня, 00:50

«Оренбург» уже ведет переговоры с 27-летним Джимми Марином о продлении трудового соглашения.

По информации источника, вингера все устраивает в нынешнем клубе, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 02:20
Персонально по игрокам , сказать трудно ( настолько внимательно за играми Оренбурга не слежу). Считаю, если в это зимнее трансферное окно, они максимально сохранят состав и всё же не уволят Слишковича (прошла информация , что если Оренбург не возьмёт очков до перерыва ГТ скорее всего будет уволен), у них остаётся хоть мизерный но шанс зацепится за РПЛ.
Не смотря ни на , что продолжаю верить в этого тренера и после полноценных зимних сборов , кто знает может быть у Оренбурга и покатило бы.
Учитывая то , что Химки и КС находятся в "подвешенном" состоянии , а Ахмат далеко не "ушёл", Оренбург при благоприятном стечении обстоятельств в праве рассчитывать на чудо (чего только в футболе не бывает!) ).
Ну это так фантазии на ночь , ну а дальше посмотрим...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:22
Кого из команды особенно важно не потерять?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Оренбургу важно сейчас , по возможности сохранять состав.
Гость
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