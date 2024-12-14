«Оренбург» хочет продлить контракт с Марином

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сегодня, 00:50

«Оренбург» уже ведет переговоры с 27-летним о продлении трудового соглашения.

По информации источника, вингера все устраивает в нынешнем клубе, поэтому есть высокая вероятность, что в ближайшее время стороны придут к соглашению.

Марин выступает за «Оренбург» с 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором одной результативной передачи.

