«Ливерпуль» и «Арсенал» готовы предложить 65 млн евро за игрока «Брайтона»

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сегодня, 13:43

«Ливерпуль» и «Арсенал» намерены подписать нападающего «Брайтона» и сборной Бразилии . Конкуренцию этим двум клубам составит «Манчестер Сити». Сообщается, что «Ливерпуль» поставил в приоритет подписание Жоао Педро и может начать переговоры с «Брайтоном» уже в январе. «Красные» рассматривают Педро как игрока, который может превратиться в элитного форварда под руководством менеджера Арне Слота, особенно если один из нападающий покинет команду следующим летом.

«Ливерпуль» и «Арсенал» планируют сделать предложение за трансфер бразильца в размере 55-65 миллионов евро. Также оффер готовит «Манчестер Сити». За развитием событий следит «Челси». «Брайтон» оценивает своего игрока в 70 миллионов евро. В свою очередь, Педро не против перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

Напомним, 23-летний форвард перешёл в «Брайтон» из «Уотфорда» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне АПЛ Педро провёл 9 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Ливерпуля».