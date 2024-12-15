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«Ливерпуль» и «Арсенал» готовы предложить 65 млн евро за игрока «Брайтона»

сегодня, 13:43

«Ливерпуль» и «Арсенал» намерены подписать нападающего «Брайтона» и сборной Бразилии Жоао Педро. Конкуренцию этим двум клубам составит «Манчестер Сити». Сообщается, что «Ливерпуль» поставил в приоритет подписание Жоао Педро и может начать переговоры с «Брайтоном» уже в январе. «Красные» рассматривают Педро как игрока, который может превратиться в элитного форварда под руководством менеджера Арне Слота, особенно если один из нападающий покинет команду следующим летом.

«Ливерпуль» и «Арсенал» планируют сделать предложение за трансфер бразильца в размере 55-65 миллионов евро. Также оффер готовит «Манчестер Сити». За развитием событий следит «Челси». «Брайтон» оценивает своего игрока в 70 миллионов евро. В свою очередь, Педро не против перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.

Напомним, 23-летний форвард перешёл в «Брайтон» из «Уотфорда» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне АПЛ Педро провёл 9 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» заинтересован в подписании форварда «Ливерпуля».

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:20
Иногда, как в этот раз, меня неудержимо тянет перевести эти суммы в родные рубли. В итоге получилось примерно 6,5 миллиардов !!! Лично мне тяжело представить такие деньги.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:01
В вылетевшем Уотфорде неплохо играл, но в том же Уотфорде лучше всего проявил себя Деннис.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:45
Без Челси никак))))
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