По данным источника, «Рома» в настоящее время находятся в гонке за португальского нападающего «Эвертона» Бето.
Причина преимущества «Ромы» в этой ситуации заключается в том, что владелец Дэн Фридкин в последние недели стал владельцем «Эвертона».
«Торино» также, похоже, заинтересован в Бето, однако столичный клуб сохраняет первое место, будучи полным решимости подписать подходящего сменщика для Артёма Довбика.
Для «Ромы» приобретение качественного нападающего важно, ведь это поможет укрепить линию атаки и создать конкуренцию среди игроков. Учитывая, что Довбик нуждается в надёжном сменщике, подписание Бето могло бы стать удачным решением для тренерского штаба.
Для «Ромы» приобретение качественного нападающего важно, ведь это поможет укрепить линию атаки и создать конкуренцию среди игроков. Учитывая, что Довбик нуждается в надёжном сменщике, подписание Бето могло бы стать удачным решением для тренерского штаба.