Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Рома» близка к подписанию Бето из «Эвертона»

сегодня, 13:31

По данным источника, «Рома» в настоящее время находятся в гонке за португальского нападающего «Эвертона» Бето.

Причина преимущества «Ромы» в этой ситуации заключается в том, что владелец Дэн Фридкин в последние недели стал владельцем «Эвертона».

«Торино» также, похоже, заинтересован в Бето, однако столичный клуб сохраняет первое место, будучи полным решимости подписать подходящего сменщика для Артёма Довбика.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы АПЛ заинтересованы в приобретении нападающего «Лиона»
Сегодня, 13:21
СлухиЭкс-игрок «Ювентуса» Бернардески интересен двум греческим клубам
Сегодня, 12:04
СлухиМЮ рассматривает возможность подписания полузащитника «Аталанты» Эдерсона
Сегодня, 11:21
Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявляют интерес к капитану «Милана»
Сегодня, 11:18
Защитник «Ювентуса» Данило отреагировал на слухи об уходе из клуба
Сегодня, 10:54
Асенсио может вернуться в Ла Лигу
Сегодня, 10:43
Все комментарии
6njw8br4qhj6
6njw8br4qhj6
сегодня в 13:37
Если информация верна, то покупка Бето «Ромой» выглядит логичным шагом, учитывая новые связи между владельцами клубов. Дэн Фридкин, владеющий одновременно «Ромой» и «Эвертоном», может облегчить переход игрока, особенно если речь идёт о необходимости усиления атаки римлян. Тем более, что Бето уже имеет опыт игры в Италии, выступая ранее за «Удинезе», так что адаптация может пройти быстрее.

Для «Ромы» приобретение качественного нападающего важно, ведь это поможет укрепить линию атаки и создать конкуренцию среди игроков. Учитывая, что Довбик нуждается в надёжном сменщике, подписание Бето могло бы стать удачным решением для тренерского штаба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 