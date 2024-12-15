«Рома» близка к подписанию Бето из «Эвертона»

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сегодня, 13:31

По данным источника, «Рома» в настоящее время находятся в гонке за португальского нападающего «Эвертона» .

Причина преимущества «Ромы» в этой ситуации заключается в том, что владелец Дэн Фридкин в последние недели стал владельцем «Эвертона».

«Торино» также, похоже, заинтересован в Бето, однако столичный клуб сохраняет первое место, будучи полным решимости подписать подходящего сменщика для .