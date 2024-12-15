Клубы АПЛ заинтересованы в приобретении нападающего «Лиона»

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сегодня, 13:21

Нападающий «Лиона» и сборной Ганы может продолжить карьеру в АПЛ . Игрок хочет покинуть «ткачей», так как не получает должного количества игрового времени. Интерес к Нуама проявляют: «Лестер», «Эвертон», «Рома», «Арсенал», «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Но наиболее вероятным является переход ганца в один из двух последних клубов. «Фулхэм» и «Кристал Пэлас» остро нуждаются в усилении атакующей линии и Нуама сразу будут предоставлены шансы для реализации своего потенциала.

Сообщается, что «Лион» готов продать игрока за 25- 30 миллионов евро. Однако потенциальные покупатели рассматривают вариант аренды с возможностью последующего выкупа, так как не готовы платить такую сумму, не зная как пройдёт адаптация футболиста.

В текущем сезоне Нуама провёл 9 матчей в Лиге 1 и 5 игр в Лиге Европы, в которых отметился голом и ассистом. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего правого вингера в 15 миллионов евро.