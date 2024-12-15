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Клубы из Саудовской Аравии и Катара проявляют интерес к капитану «Милана»

сегодня, 11:18

Клубы из Саудовской Аравии, Катара и «Галатасарай» заинтересованы в подписании защитника «Милана» Давида Калабрии в качестве свободного агента. Контракт капитана «россонери» истекает в июне 2025 года и не будет продлён.

Напомним, Калабрия является воспитанником «Милана». В текущем сезоне он сыграл 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился забитым мячом и получил две жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего итальянца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед».

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