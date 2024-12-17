Adidas официально объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс Ямаля

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сегодня, 09:30

Adidas объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс F50 LY304. Они разработаны в сотрудничестве с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Ограниченная коллекция F50 LY304 отмечает незабываемый год для Ламина, от окончания средней школы до достижения вершины европейского футбола на чемпионате Европы-2024, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В качестве основного оттенка обуви футболист выбрал один из своих любимых цветов — розовый. Стандартный логотип F50 на внешней стороне стопы был заменён на последние три цифры почтового индекса родного города игрока — «304», которые выполнены в золотом цвете.

Всего для покупки с 18 декабря будут доступны 304 пары бутс.