Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2024/2025

Adidas официально объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс Ямаля

сегодня, 09:30

Adidas объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс F50 LY304. Они разработаны в сотрудничестве с вингером «Барселоны» Ламином Ямалем.

Ограниченная коллекция F50 LY304 отмечает незабываемый год для Ламина, от окончания средней школы до достижения вершины европейского футбола на чемпионате Европы-2024, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В качестве основного оттенка обуви футболист выбрал один из своих любимых цветов — розовый. Стандартный логотип F50 на внешней стороне стопы был заменён на последние три цифры почтового индекса родного города игрока — «304», которые выполнены в золотом цвете.

Всего для покупки с 18 декабря будут доступны 304 пары бутс.

Adidas официально объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс Ямаля Adidas официально объявил о выпуске новой лимитированной серии бутс Ямаля

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Роналдо объявил о выдвижении на пост главы Бразильской конфедерации футбола
Сегодня, 08:51
СлухиНазвана причина, по которой Сульшер посетил матч «Вулверхэмптон» — «Ипсвич»
15 декабря
«Бохум» доигрывал встречу чемпионата Германии с нападающим в воротах
14 декабря
Бывший тренер «Спартака» Абаскаль побывал на матче с участием Промеса в ОАЭ
14 декабря
«Арсенал» и «Эвертон» перед матчем почтили память Кевина Кэмпбелла
14 декабря Фото
СлухиАморим опасается, что работа в МЮ окажется сложнее, чем он предполагал
12 декабря
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:56
...и прямиком сюда!!!!!!!!!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:56
А где шнурки?
Capral
Capral
сегодня в 09:38
В этом плане Ямаль не оригинален. Лет 20 назад, adidas шил бутсы, индивидуально для С.Реброва, из киевского Динамо, а слепок его ступни, даже хранится в одном из штутгартских музеев.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 