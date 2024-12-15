Названа причина, по которой Сульшер посетил матч «Вулверхэмптон» — «Ипсвич»

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сегодня, 21:41

По информации источника, бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» посетил матч АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» в качестве гостя «трактористов», а не для переговоров о какой-либо тренерской роли.

Специалист поддерживает тесные отношения с рулевым , который был его помощником в МЮ . Перед началом игры они обнялись, а позже норвежец встретился с ассистентом североирландца Мартином Пертом, который также был частью тренерского штаба манкунианцев.

Кроме того, 16-летний сын Сульшера Элайджа поддерживает «Ипсвич».

Два года назад Сульшер и Майкл Каррик были замечены на игре «трактористов» с «Донкастером» в Лиге Один, вскоре после того, как Маккенна возглавил клуб.

Любопытно, что «синие» однажды сыграли матч в родном городе Сульшера Кристиансунне, это было в 1970-х.