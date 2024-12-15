Названа причина, по которой Сульшер посетил матч «Вулверхэмптон» — «Ипсвич»

По информации источника, бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер посетил матч АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Ипсвичем» в качестве гостя «трактористов», а не для переговоров о какой-либо тренерской роли.
Специалист поддерживает тесные отношения с рулевым Кираном Маккенной, который был его помощником в МЮ. Перед началом игры они обнялись, а позже норвежец встретился с ассистентом североирландца Мартином Пертом, который также был частью тренерского штаба манкунианцев.
Кроме того, 16-летний сын Сульшера Элайджа поддерживает «Ипсвич».
Два года назад Сульшер и Майкл Каррик были замечены на игре «трактористов» с «Донкастером» в Лиге Один, вскоре после того, как Маккенна возглавил клуб.
Любопытно, что «синие» однажды сыграли матч в родном городе Сульшера Кристиансунне, это было в 1970-х.