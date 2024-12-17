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Роналдо объявил о выдвижении на пост главы Бразильской конфедерации футбола

сегодня, 08:51

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо сообщил о том, что будет баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола.

С января 2025 года он будет проводить встречи со сторонниками и возможными коллегами. Выборы в CBF проводятся путём голосования федераций и клубов.

На следующих выборах я буду кандидатом. Говорить о футболе, показывать свои проекты, планы и делать так, чтобы мы действительно восстановили престиж бразильского футбола. Я собираюсь по-настоящему раскрыть необходимость перемен и убедить их, что мой проект — серьёзный, который я действительно хочу оставить в наследство как менеджер.

Для того, чтобы эффективно выдвигаться, Роналдо понадобятся подписи как минимум четырёх из 27 федераций штатов и ещё четырех клубов из 40, входящих в серии А и В чемпионата Бразилии.

Срок полномочий действующего главы Эдналдо Родригеса истекает в конце марта 2026 года. С марта 2025-го может быть назначена дата следующих выборов.

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Роналдо
Перевод с globo.com Фото: Cahê Mota/ge
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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 09:21
Для выдвижения голосов наберет, а дальше видно будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:15
вроде благородное дело, национальная команда постепенно падает в рейтинге, нужны реформы и все такое...
но как бы это не стало Вальядолид.2
Гость
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