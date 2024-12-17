Роналдо объявил о выдвижении на пост главы Бразильской конфедерации футбола

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сегодня, 08:51

Бывший футболист сборной Бразилии сообщил о том, что будет баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола.

С января 2025 года он будет проводить встречи со сторонниками и возможными коллегами. Выборы в CBF проводятся путём голосования федераций и клубов.

На следующих выборах я буду кандидатом. Говорить о футболе, показывать свои проекты, планы и делать так, чтобы мы действительно восстановили престиж бразильского футбола. Я собираюсь по-настоящему раскрыть необходимость перемен и убедить их, что мой проект — серьёзный, который я действительно хочу оставить в наследство как менеджер.

Для того, чтобы эффективно выдвигаться, Роналдо понадобятся подписи как минимум четырёх из 27 федераций штатов и ещё четырех клубов из 40, входящих в серии А и В чемпионата Бразилии.

Срок полномочий действующего главы Эдналдо Родригеса истекает в конце марта 2026 года. С марта 2025-го может быть назначена дата следующих выборов.