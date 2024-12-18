«Арсенал» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за форварда ПСЖ

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани. Игрок готов покинуть парижан из-за недостатка игровой практики.
Сообщается, что ПСЖ может отдать Коло Муани в аренду с опцией выкупа в зимнее трансферное окно.
Но МЮ тянет на всякий шл*к, возможно это не тот случай.
Но МЮ тянет на всякий шл*к, возможно это не тот случай.
из за которого бомбит всем ненавистникам аргентинской команды и Лео.
из за которого бомбит всем ненавистникам аргентинской команды и Лео.
Лично я о нем почти не слышал и трансфер его прохлопал. Кто он?)
Лично я о нем почти не слышал и трансфер его прохлопал. Кто он?)