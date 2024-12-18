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«Арсенал» составит конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за форварда ПСЖ

сегодня, 14:32

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани. Игрок готов покинуть парижан из-за недостатка игровой практики.

Сообщается, что ПСЖ может отдать Коло Муани в аренду с опцией выкупа в зимнее трансферное окно.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:36, ред.
Тоже раньше не слышал.
Но МЮ тянет на всякий шл*к, возможно это не тот случай.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 16:01
В МЮ такого надор брать!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 14:46
тот, кто проиграл дуэль с Эми Мартинеса в финале ЧМ 2022 в Катаре))
из за которого бомбит всем ненавистникам аргентинской команды и Лео.
allemz
allemz
сегодня в 14:35
Кто не в курсе, его за 95 лямов покупали.
Лично я о нем почти не слышал и трансфер его прохлопал. Кто он?)
Гость
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