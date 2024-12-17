Гвардиола хочет реанимировать карьеру мировой звезды. Дисквалификация подкосила элитного полузащитника

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17 декабря 2024, 15:19

Совсем пропал с радаров.

В последние два года от Погба – одно название

Восемь матчей в Серии А за последние два сезона – Поль от возвращения в Турин явно ожидал другого. С «Ман Юнайтед» никак не клеилось и французский полузащитник решил отправиться туда, где ему когда-то находили применение. Для Аллегри это был тот исполнитель, с которым футбол Массимилиано заиграет новыми красками. Система тренера держалась на креативных плеймейкерах в центре поля.

На деле хавбек практически сразу получил травму и выбыл на длительный срок. А уже в 2024 году футболиста дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Проблемы со здоровьем, теперь отстранение – казалось, карьера звёздного футболиста закончена. В октябре решение изменилось: вместо четырёх лет дисквалификации одобрили 18 месяцев. Намного лучше, но «Ювентусу» Мотты хавбек без игровой практики и с высокой зарплатой был не нужен.

Крайне высока вероятность, что продлевать контракт не станут. Сейчас на Погба почти нет спроса. С предложением выступить готовы разве что скромные клубы – те, которые метят в еврокубки, но не могут бороться за топ-исполнителей. Например, «Марсель». «Провансальцы» уже взяли игрока «по скидке» из-за нефутбольного скандала (речь о Мэйсоне Гринвуде). То же самое планируют с Погба.

В прайме был лидером МЮ и сборной, но это нестабильный актив

Французы не зря заинтересованы в Поле. Это футболист высочайшего класса, хоть с его подписанием и связаны риски. В «Юнайтед» лучше всего раскрылся характер Погба. Это элитный полузащитник, который очень зависим от настроя. Придя в кризисный МЮ после Жозе Моуриньо, Оле-Гуннар Сульшер первым делом поработал над атмосферой в раздевалке. Воодушевил Погба, и тот в первых 16 играх чемпионата под руководством норвежца отметился 10 голами и шестью ассистами. Всплески происходили и ранее – в сезоне-17/18 француз записал себе в актив шесть мячей и 11 голевых, даже получал капитанскую повязку.

Но для этого должно было многое сойтись. Полю было необходимо взаимопонимание с тренером, его доверие и поддержка, плюс борьба самой команды за что-либо. И тогда француз выдавал ярчайшие отрезки. Правда, за всё время в МЮ ни разу хавбек не провёл на топ-уровне весь сезон.

Интересно, что при этом Поль всегда был хорош в сборной Франции – и это не опровергает сказанного выше. Просто турниры сборных проходят на короткой дистанции, на которую Полю хватает запала. Поддерживает его мотивацию тот факт, что национальная команда борется за трофей, а не просто принимает участие.

Потенциальным покупателям будет очень трудно с капризной звездой. Если хочешь получить праймового Погба – дай ему восстановиться, позаботься о благоприятном для него эмоциональном фоне, доверься. И то не факт, что сейчас что-то выйдет.

Пепу нужен творец, пока нет Родри

Кризис сильно подкосил «Ман Сити» и самого Пепа. Что команда, что тренер впервые за время сотрудничества сталкиваются с такой ямой, у них одна победа в последних 11 встречах. Как и в случае с «Ливерпулем» в сезоне-22/23, у спада «Сити» комплекс причин. Возраст лидеров (Де Брюйне не так результативен, Уокер чаще проваливается, снижается его скорость), травмы и то, что бросается в глаза – отсутствие Родри. Опорник-дирижёр атак «горожан» выбыл до конца сезона.

Боссы клуба готовы выделить любые деньги на трансферы, чтобы спасти этот сезон. В центральную ось, например, хотят приобрести Мартина Субименди из «Сосьедада». Правда, с таким вариантом связаны определённые проблемы. Прежде всего, вероятность сделки не так высока. На хавбека минувшим летом уже выходил «Ливерпуль» – и тогда баски ответили отказом, а преданный родному клубу Субименди не стал спорить. Можно сказать, что всё упирается в ценник – «Сосьедад» согласится, нужно просто предложить достаточно. Но посреди сезона компенсация за системообразующего игрока будет астрономическая. Стоит искать альтернативу.

Перспективный, но неоднозначный вариант

Родри – точно краеугольный камень для «Сити» на долгие годы (если его вдруг не захотят продать), поэтому покупать зимой элитного опорника просто нет смысла. В нём пропадёт надобность, как только испанец вернётся в строй. А вот временная замена на короткий срок – оптимальный вариант. Даже лучше, если это будет свободный агент или дешёвый актив. Погба идеально вписывается в эти рассуждения. Полузащитник хорошо разгоняет атаки, находит неочевидные варианты, всё-таки у него высокий футбольный интеллект. К тому же он уже играл в опорной зоне, имеет внушительный опыт. Главное – позаботиться о его состоянии. С января можно будет подводить Поля к основе через тренировки, а снова выйти на поле в официальном матче он сможет в марте.

Хотя очевидно, что это огромный риск. По вышеуказанным причинам – из-за отсутствия игровой практики, нестабильности на протяжении большей части карьеры, а также из-за Пепа. Гвардиола предпочитает надёжных системных исполнителей. Погба по потенциалу и остроте в атаке может поспорить с тем же Де Брюйне – только дисциплина и надёжность делают Кевина идеальным игроком для Пепа. Вопрос в том, согласится ли испанский менеджер пойти на компромисс на несколько месяцев, чтобы закрыть дефицитную позицию. Да и сам футболист сомневается.