Европейские гранды нашли себе элитного форварда. Сын легенды «Юве» разрывает за «Интер»

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17 декабря 2024, 17:51

Бороться за титулы с «нерадзурри» или пойти ещё дальше.

Тюрам – лучший показатель трансферной эффективности «Интера»

Подписать такого добротного футболиста свободным агентом, а потом ещё и разогнать его трансферную стоимость – это надо уметь. У «нерадзурри» такая особенность – клуб из-за финансовых проблем не может много тратить на приобретения. Поэтому менеджмент клуба заточен на рынок свободных агентов. Руководство оперативно включается, когда на горизонте появляется топ-игрок с истекающим контрактом. И к моменту, когда тому открывается доступ к переговорам с другими клубами, у «Интера» всё схвачено. Так было с Пётром Зелиньским, когда поляк заскучал в «Наполи». Так же ранее произошло с Маркусом Тюрамом. Контракт с Гладбахом истёк – и форвард тут же перебрался к «нерадзурри».

Но важен скачок, который Маркус совершил в итальянском гранде. Из «Боруссии» он уходил просто добротным футболистом с хорошей генетикой. И лучший показатель в Германии – 13 голов и шесть ассистов за 30 матчей в Бундеслиге-22/23. Придя в «Интер», француз превратился в эталонного плеймейкера. Тут же он нашёл химию с другим форвардом Лаутаро Мартинесом. Снова выбил 13 мячей в чемпионате – но теперь добавил к этому 13 голевых (в сезоне-23/24). В текущем чемпионате идёт на рекорд – 11 мячей после 15 матчей, шесть ассистов. В очередной раз забил во вчерашнем феерическом поединке с «Лацио» – и вполне может пробить показатель в 20 голов.

Переход Маркуса обошёлся «Интеру» в 0 евро (если говорить о компенсации), его оценочная стоимость составляла 32 млн евро. Теперь показатель достиг 60 – а «Интер» может выторговать и того больше.

«Нерадзурри» до сих пор не стали фаворитом ЛЧ

Контракт до 2028-го, отличные показатели, статус лидера – команде незачем расставаться с Тюрамом. Но самому Маркусу стоит задумываться. «Интер» крепко обосновался в топе Серии А и шансы на титулы огромны – тем более на фоне перестройки «Юве» и кризиса «Милана», нестабильности остальных.

При этом непокорённой остаётся Лига чемпионов. В главном еврокубке «нерадзурри» лишь раз подошлю к трофею вплотную – когда пробились в финал в сезоне-22/23. Тогда объективно обстоятельства сложились в пользу миланцев. В то же время на следующий год пришлось испытать характер с таким же неуступчивым «Атлетико». Практика показала, что уже на этом этапе у «Интера» возникают проблемы.

Понятно, что лучшее – враг хорошего. Попытавшись сменить один топ-клуб на другой, есть риск остаться ни с чем. С другой стороны, спрос на Тюрама высок – причём все готовы бороться за трансфер уже этой зимой. Ради победы в ЛЧ этим стоит воспользоваться.

«Реал» был гарантом еврокубков – с Мбаппе всё изменилось

Как раз «Реал» последних лет – это буквально гарантия победы в ЛЧ . Два финала за последние три сезона, пять – за последние восемь (сейчас идёт девятая) кампаний. И каждый раз победа. Неважно – «Юве», «Атлетико» или даже «Боруссия» в соперниках. Тем более у руля – тренер, который идеально понимает дух «сливочных»: Карло Анчелотти.

Только вот сейчас положение «Реала» крайне неустойчивое. Наслоилось сразу несколько событий. Подписание Мбаппе ожидаемо стало тяжёлым испытанием для мадридцев – команда была «слеплена» идеально и требовала лишь точечных изменений, а Килиан – футболист такого масштаба, что всю команду надо выстраивать вокруг него. Одно подписание повлекло потерю химии в большинстве сочетаний. Хотя в последнее время дела идут лучше – и лидеры оживают, и результат пришёл.

Помимо этого, предстоит смена тренера. Анчелотти длительное время работал в Мадриде – и не один раз. Сейчас цикл перестройки подходит к завершению, в команде есть прочная основа, а на пороге – молодой и амбициозный Хаби Алонсо. «Папа Карло», как и Перес, понимают, что лучше не затягивать. Чем эта трансформация обернётся в короткой перспективе, неясно – и это большой минус для Тюрама.

«Барса» хочет красивую историю и преемника Левандовского

Старт каталонцы выдали феерический – все поверили в футбол Флика и на свежих ногах сносили соперников. На том отрезке вторую молодость обрёл Роберт Левандовски, Ямаль и Рафинья тоже в огне. При этом понятно, что рывок поляка – пожалуй, последний. 36-летнему форварду уже тяжело держать форму – лучше найти сменщика. Тюрам – универсальный исполнитель на острие, который может как сам завершить, так и вывести на удар партнёра. Пас у форварда поставленный. Для суператакующей «Барселоны» это важная характеристика.

Кроме того, два года в столице Каталонии провёл отец Маркуса Лилиан. Подписание Тюрама-младшего дало бы красивую имиджевую историю о преемственности поколений – и именитого футболиста во втором поколении. Лапорта такое любит.

У «Ливерпуля» есть кому забивать – но нет профильного топ-форварда

Мерсисайдцы под руководством Слота заиграли новыми красками – причём так сильно, что сразу залетели на вершину Премьер-Лиги. «Арсенал» мучался с травмами и оправился только сейчас, «Ман Сити» лихорадит до сих пор, у «Челси» нет опыта – и «красные» на полном ходу мчат к титулу.

Но это не говорит о том, что у команды нет проблем. Как раз острие – проблемная позиция. Показательно, что при здоровом Нуньесе менеджер выпускал в старте на игры чемпионата Диогу Жоту, либо Луиса Диаса. Оба – профильные вингеры. Проблема – в реализации Дарвина. Уругваец не впечатляет, когда из него делают наконечник для атак. И настолько же показательно то, что лидирует в списке бомбардиров Салах. Египтянин забил 13 мячей, в активе Диаса – пять. У Жоты – только три гола.

Де-факто в завершающей стадии «красные» зависят от формы Мохамеда – это огонь, с которым лучше не заигрывать. Оптимальной формацией была его связка с Фирмино и Мане. Нужен такой же форвард-работяга, который согласится играть в подыгрыше. Тюрам идеально подходит – и это понимал ещё Юрген Клопп.

В любом случае самое сложное – уговорить сам «Интер». Чемпионы не захотят отпускать футболиста, с которым взяли титул.