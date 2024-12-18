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«Арсенал» планирует приобрести полузащитника «Челси»

сегодня, 12:48

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла. Также интерес к футболисту проявляют: «Лестер», «Фулхэм», «Рейнджерс», «Тоттенхэм», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Брайтон», «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Однако фаворитом данной гонки является «Арсенал».

Дьюсбери-Холл хочет покинуть «Челси», так как получает мало игрового времени. «Аристократы» готовы продать игрока.

Напомним, Дьюсбери-Холл перешёл в «Челси» из «Лестера» в июле 2024 года за 35,4 миллиона евро. Его контракт действует до июня 2029 года. В текущем сезоне 26-летний центральный полузащитник сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 28 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов предложить 65 миллионов евро за игрока «Брайтона».

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:14
Хороший полузащитник,надо брать.
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