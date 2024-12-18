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«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рэшфорду

сегодня, 13:02

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой нападающему сборной Англии Маркусу Рэшфорду. На которого не рассчитывает главный тренер «манкунианцев» Рубин Аморим и который сообщил, что готов покинуть Манчестер.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на Николаса Уильямса, который станет идеальным приобретением, учитывая его игровые качества и относительно низкую сумму выкупа (58 миллионов евро).

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 16:23
...Погба, Погба,Погба ...да был такой неплохой полузащитник,да
интересно было наблюдать за его нестандартной игрой, но это всё
уже в далёком прошлом,тогда я его баскетболистом называл ,а
сейчас наверняка и отдышка и медлительность прибавились!!!
Безусловно громадный опыт,мудрость своя,но Манчестер спасать
надо, с не благотворительностью заниматься...!!!
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 16:00
Продать и точка.
galem72
galem72
сегодня в 15:15
"Топовый" флангист за 50млн стерлов — что уж говорить! За 22 мачта целых 2 шара и 5 ассистов. По сути, выдал только прошлый сезон на высоком уровне. Даже не знаю, с какой стороны подходить к этой "суперзвезде". Недалеко от старшего брата ушёл, который до сих подаёт надежды в 30 лет. ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:41
Рэшфорда пора убрать из команды.
и Гарначо тоже вслед за ним, если аргентинец не возьмется за ум и дело.
эти звездочки недоразвитые только портят команду изнутри.
сколько тренеров было у руля МЮ, и никакого развития.
Моуриньо говорил что именно Погба портит команду, типа он ковид МЮ )))
но при Ван Гале Погбы не было!
а вот Марсьяль и Рэшфорд были и есть при всех тренерах, начиная с ЛВГ.
по факту так и получается простым методом исключения, что именно Маркус пережил и ЛВГ, и Моуриньо, и Сульшера с Тен Хагом.
если его не исключить из команды, то скорее всего и Аморима переживет.
кажется, Рэтклифф это понимает, поэтому решено выставит Рэшфорда из МЮ.
в великом клубе не место равнодушным и лентяям, пусть они и свои воспитанники.
shur
shur
сегодня в 14:18
...по чесноку,не всем удаётся стать лидером команды, а главное
доказывать это от игры к игре! Маркус - слабак,да и к тому же со
своими,только ему полезными тараканами в голове,ничего Манчестерского волевого в нём так и нашлось, а главное любви к футболу,как к таковому...!!!
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 14:08
...не приживаются у МЮ потомки Колумба, сложно испанским игрокам "Гольфстрим" пересечь...!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:10
Да Уильямс хорош и цена приемлемая)
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