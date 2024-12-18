«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рэшфорду

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сегодня, 13:02

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой нападающему сборной Англии . На которого не рассчитывает главный тренер «манкунианцев» Рубин Аморим и который сообщил, что готов покинуть Манчестер.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на , который станет идеальным приобретением, учитывая его игровые качества и относительно низкую сумму выкупа (58 миллионов евро).