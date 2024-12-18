«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Рэшфорду

«Манчестер Юнайтед» определился с заменой нападающему сборной Англии Маркусу Рэшфорду. На которого не рассчитывает главный тренер «манкунианцев» Рубин Аморим и который сообщил, что готов покинуть Манчестер.
«Манчестер Юнайтед» нацелился на Николаса Уильямса, который станет идеальным приобретением, учитывая его игровые качества и относительно низкую сумму выкупа (58 миллионов евро).
интересно было наблюдать за его нестандартной игрой, но это всё
уже в далёком прошлом,тогда я его баскетболистом называл ,а
сейчас наверняка и отдышка и медлительность прибавились!!!
Безусловно громадный опыт,мудрость своя,но Манчестер спасать
надо, с не благотворительностью заниматься...!!!
интересно было наблюдать за его нестандартной игрой, но это всё
уже в далёком прошлом,тогда я его баскетболистом называл ,а
сейчас наверняка и отдышка и медлительность прибавились!!!
Безусловно громадный опыт,мудрость своя,но Манчестер спасать
надо, с не благотворительностью заниматься...!!!
и Гарначо тоже вслед за ним, если аргентинец не возьмется за ум и дело.
эти звездочки недоразвитые только портят команду изнутри.
сколько тренеров было у руля МЮ, и никакого развития.
Моуриньо говорил что именно Погба портит команду, типа он ковид МЮ )))
но при Ван Гале Погбы не было!
а вот Марсьяль и Рэшфорд были и есть при всех тренерах, начиная с ЛВГ.
по факту так и получается простым методом исключения, что именно Маркус пережил и ЛВГ, и Моуриньо, и Сульшера с Тен Хагом.
если его не исключить из команды, то скорее всего и Аморима переживет.
кажется, Рэтклифф это понимает, поэтому решено выставит Рэшфорда из МЮ.
в великом клубе не место равнодушным и лентяям, пусть они и свои воспитанники.
и Гарначо тоже вслед за ним, если аргентинец не возьмется за ум и дело.
эти звездочки недоразвитые только портят команду изнутри.
сколько тренеров было у руля МЮ, и никакого развития.
Моуриньо говорил что именно Погба портит команду, типа он ковид МЮ )))
но при Ван Гале Погбы не было!
а вот Марсьяль и Рэшфорд были и есть при всех тренерах, начиная с ЛВГ.
по факту так и получается простым методом исключения, что именно Маркус пережил и ЛВГ, и Моуриньо, и Сульшера с Тен Хагом.
если его не исключить из команды, то скорее всего и Аморима переживет.
кажется, Рэтклифф это понимает, поэтому решено выставит Рэшфорда из МЮ.
в великом клубе не место равнодушным и лентяям, пусть они и свои воспитанники.
доказывать это от игры к игре! Маркус - слабак,да и к тому же со
своими,только ему полезными тараканами в голове,ничего Манчестерского волевого в нём так и нашлось, а главное любви к футболу,как к таковому...!!!
доказывать это от игры к игре! Маркус - слабак,да и к тому же со
своими,только ему полезными тараканами в голове,ничего Манчестерского волевого в нём так и нашлось, а главное любви к футболу,как к таковому...!!!