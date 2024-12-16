Неймар сообщил своей команде, что перейдёт в «Интер Майами» летом

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар, вероятно, летом перейдёт в «Интер Майами».
По слухам, бразилец уже сообщил об этом своим партнерам по команде.
Согласно другим источникам, это хитрый ход футболиста для увеличения оклада в саудовском коллективе.
За команду из Флориды выступают Лионель Месси и Луис Суарес, с которыми ранее Неймар играл в атаке «Барселоны».
Вот это подписали игрока, 90 млн трансфер, 200 млн з/п, а он сыграл пяток матчей и без конца только лечится.
Неймар наверное главный халявщик в футболе, если рассматривать соотношение заработанных денег и проведённых игр
в МЛС ему никто столько платить не будет, окружение будет недовольно))
Вот это подписали игрока, 90 млн трансфер, 200 млн з/п, а он сыграл пяток матчей и без конца только лечится.
Неймар наверное главный халявщик в футболе, если рассматривать соотношение заработанных денег и проведённых игр
в МЛС ему никто столько платить не будет, окружение будет недовольно))