Неймар сообщил своей команде, что перейдёт в «Интер Майами» летом

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вчера, 21:54

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» , вероятно, летом перейдёт в «Интер Майами».

По слухам, бразилец уже сообщил об этом своим партнерам по команде.

Согласно другим источникам, это хитрый ход футболиста для увеличения оклада в саудовском коллективе.

За команду из Флориды выступают Лионель Месси и Луис Суарес, с которыми ранее Неймар играл в атаке «Барселоны».