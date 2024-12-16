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Неймар сообщил своей команде, что перейдёт в «Интер Майами» летом

вчера, 21:54

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар, вероятно, летом перейдёт в «Интер Майами».

По слухам, бразилец уже сообщил об этом своим партнерам по команде.

Согласно другим источникам, это хитрый ход футболиста для увеличения оклада в саудовском коллективе.

За команду из Флориды выступают Лионель Месси и Луис Суарес, с которыми ранее Неймар играл в атаке «Барселоны».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:28
Собрался объедениться с бывшими коллегами.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:13
Вероятно... по слухам... Дождёмся часа "х", а потом начнём комментировать. Пока преждевременно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:54
Хитровыкрученный разгильдяй...))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:52
Ну а куда ещё? Месси мало своих . Даёшь Вальдеса в ворота
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 23:38
Скоро Геша сообщит партнёрам, что переходит в Хиляль.. 🤭
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:36
Куда же ему ещё увеличивать оклад, а главное за что, за какие заслуги и достижения?
Romeo 777
Romeo 777 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 23:36
Это то всё понятно.
У него ЗП космос. Там много денег сделать не получится…тем более, когда футболист на поле не появляется.
Он давно кончился, как футболист, даже для такой любительской лиги, как МЛС.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
нужен владельцам команды, чтобы на его имени делать большие деньги. Его переход привлечет еще больше внимания к Интер Майами, всем интересно посмотреть, что у Неймара получится
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:26
А кому он нужен то? Не играющий, вечно травмированный…
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:20
Окружение в МЛС никто спрашивать не будет, так как там официально в каждой команде есть вроде три места выведенные из под потолка зарплат. А так в МЛС, как в НХЛ или НБА существует этот потолок. В самом Интере учитывая наличие в команде Месси, Суареса, Бускетса и Альбы эти места заняты. Так что думаю это лажа про переход Нея в Интер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:18
Чего только не делает Неймар, чтобы привлечь к себе внимание... Сейчас распускает слухи о переходе в Интер Майами. А ведь бразилец ещё собирался выступать за сборную своей страны на Чемпионате мира - 2026... Кстати, ходили слухи и насчёт Сантоса... Я знаю одно - Неймар давно уже не элита мирового футбола. Да он никогда первым и не был.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:15
А зачем он нужен Майами, чтобы там вечеринки устраивать? Не серьёзный он футболист, у него больше "каникул"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:57
Лучший игрок в истории саудитии!)) щас поедет в Майами феерить также))
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:51
...причём играющим, жирок растресёт...!
протон
протон ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:48
Неймар привык жить роскошно, у него уйма любовниц и практически все с детьми, которых он признал. На содержание гарема, отпрысков, папы, мамы с ее молодыми ухажерами, сестры, которая как пылесос и прочих прилипал нужны средства.
Интер ему не даст такую финансовую плюшку)
Поэтому скорее всего нет, не перейдет.
протон
протон
вчера в 22:42
Идеальный пример того, как профукать шикарную карьеру только из-за собственной лени и раздолбайства. Мог быть третьим в списке величия сразу за КР и Месси но вечеринки оказались важнее.
Вот это подписали игрока, 90 млн трансфер, 200 млн з/п, а он сыграл пяток матчей и без конца только лечится.
Неймар наверное главный халявщик в футболе, если рассматривать соотношение заработанных денег и проведённых игр
в МЛС ему никто столько платить не будет, окружение будет недовольно))
Incredulous
Incredulous
вчера в 22:34
Интер Майами уже похож на центр ветеранов Барселоны. Осталось Гвардиолу тренером взять, и старая гвардия ещё тряхнёт костями.
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