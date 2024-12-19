«Локомотив» готов продать Тикнизяна

«Локомотив» сообщил «Севилье», что готов продать своего защитника Наира Тикнизяна за 6 — 7 миллионов евро. Испанский клуб заинтересован в переходе игрока в зимнее трансферное окно, но не на таких условиях, так как ограничен в финансах.
Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года за 5,5 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 23 матча, в которых забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 6 миллионов евро.
Чего искать долго, если в Европе никому не нужен, то в Динамо думаю от него не откажутся.)))
Чего искать долго, если в Европе никому не нужен, то в Динамо думаю от него не откажутся.)))