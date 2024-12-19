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«Локомотив» готов продать Тикнизяна

сегодня, 15:29

«Локомотив» сообщил «Севилье», что готов продать своего защитника Наира Тикнизяна за 6 — 7 миллионов евро. Испанский клуб заинтересован в переходе игрока в зимнее трансферное окно, но не на таких условиях, так как ограничен в финансах.

Напомним, Тикнизян перешёл в «Локомотив» из ЦСКА в августе 2021 года за 5,5 миллионов евро. Его контракт рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне 25-летний левый защитник сыграл 23 матча, в которых забил 2 мяча, отдал 3 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста сборной Армении в 6 миллионов евро.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:36
То есть автора этого "инсайда" беспокоит только бедственное положение Севильи? А то что он не стоит и половины этой суммы (на европейском рынке) это нормально
112910415
112910415
сегодня в 17:04
очереди-то нет
2g84nwcjaxs2
2g84nwcjaxs2
сегодня в 16:57
Неужели история с Захаряном им не наука?
jx9as9kq8uqx
jx9as9kq8uqx
сегодня в 16:51
Стоит только пожелать удачи в столь ненадежном деле.
stanichnik
stanichnik ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:03
Доброго Здоровья, shlomo!
Чего искать долго, если в Европе никому не нужен, то в Динамо думаю от него не откажутся.)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:51
Теперь осталось дело за малым... найти куда его пихнуть и хотя бы за 4, а про 6-7 можно забыть.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:46, ред.
Не нужен Тикнизян в Европе никому, а ведущим клубам и подавно. Тем более на главные роли... Никто не заплатит требуемую сумму за трансфер, да и зарплата, скорее всего, неподъёмная для клубов его уровня. Одним словом, очередь за Наиром не выстроится...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:37
Вроде Севилья уже ответила, что не хочет его, теперь типа заинтересованы....
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