«Локомотив» готов продать Тикнизяна

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сегодня, 15:29

«Локомотив» сообщил «Севилье», что готов продать своего защитника за 6 — 7 миллионов евро. Испанский клуб заинтересован в переходе игрока в зимнее трансферное окно, но не на таких условиях, так как ограничен в финансах.