«Зенит» собирает очередную коллекцию. Хотят купить молодого футболиста у преследователей

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19 декабря 2024, 11:34

Тренеры определили проблемную позицию.

Тренерскому штабу нужен правый латераль

Семак привык требовать новичков после трансферных ошибок штаба и скаутов. Хотя как раз главный тренер поощрял те неудачи. «Зенит» зимой снова подпишет крайнего защитника. Разумеется, с прицелом на правый фланг, ведь слева играет капитан команды Дуглас Сантос. Ему подвезли резервиста после ухода Кругового в ЦСКА . Но Горшков из «Крыльев Советов» искал себя даже в центре полузащиты, ведь слева у него нет шансов вытеснить Сантоса.

А вот справа бардак. В «Зените» посчитали Караваева более слабым футболистом, чем ветеран Марио Фернандес. При возвращении бразильца в РПЛ пришлось поссориться с ЦСКА , чтобы перехватить у них бывшего футболиста. На деле оказалось, что Фернандес не хочет играть в футбол, ему в Санкт-Петербурге нравилась только зарплата. Клуб отпустил Марио прошлым летом. Подписали Волкова. Это тоже скандальный трансфер, ссорились с «Краснодаром».

Молодой правый латераль не заиграл так, как новичок из атаки Глушенков, а затем получил травму. Волков порвал крестообразные связки в начале сентября. Сергея не ждут на поле раньше середины весны. Понятно, что раз Караваеву не доверяют, то Семак запросил подписание новичка. Запасные варианты не сработали. Хотя справа играл сербский центральный защитник Эракович, после серии ошибок главный тренер «Зенита» его невзлюбил и убрал.

Ставили справа вингера Мантуана. На атакующий потенциал он влиял положительно. Но стоило середнякам РПЛ ответить атакой на атаку, и бразилец не справился с позиционными вызовами в линии обороны. На тренировках в сильных клубах есть специальные поля с расчерченными линиями. Такие метки помогают четвёрке защитников держать строй и ловить соперников в офсайды. Мантуану тяжело играть без мяча, он подумывает об отъезде из РПЛ .

Неуважение к интересам игроков – традиция

Многие футболисты сначала являются трансферными целями Семака, а потом становятся его трансферными жертвами. Список такой длинный, что достаточно вспомнить только самых свежих участников. Соболев – идеальный пример. Зачем «Зениту» этот форвард? Загадка, но «Спартаку» выдали огромные деньги, а нападающего приговорили к неприятностям. Кстати, Семак затребовал в заявку Гонду, Соболева и Глушенкова – троих форвардов, после голевого успеха Кассьерры.

В прошлом сезоне Матео забил 21 мяч в РПЛ , но Семак не сумел подготовить колумбийца ко второму такому сезону. Футболисты сами по себе. Можно вспомнить каноничный случай Дзюбы. Когда не нравился тренерам или сбавлял, то забывали об Артёме. Как сам форвард сформулировал: «Из „Зенита“ меня выкинули как собаку, как шавку». Зато после успеха на ЧМ -2018 Дзюба вдруг снова стал нужен. Вернулся, играл в основе у Семака и снова создавал голы «Зенита».

А потом тренер и футболист поссорились – Артёма снова вышвырнули. Отсутствие поддержки игроков является важной проблемой команды. Когда Семак говорит, что глаза не горят, тяжело найти мотивацию, то забывает уточнить, что у тренера потребительский подход. Вот и сейчас в команду, где есть коллекция людей на правый фланг – Караваев, Мантуан, Эракович и Волков, планируют добавить за солидные деньги универсального Сильянова из «Локомотива».

Москвичу Александру 23 года. Достаточно крепкий, чтобы при случае сыграть в центре, если там тройка оборонцев. А основные позиции Сильянова – фланги защиты. В этом сезоне играл слева, но может выходить справа. В «Локомотиве» тоже хватает латералей. Тикнизяна и Самошникова ставили в атаку, Ненахов и Сильянов играли на флангах. Минус понятен, защита «Локомотива» в плачевном состоянии. Но Сильянов перспективный, логичный новичок.

Коллекционирование не срабатывало раньше

Хорошо, подписали Сильянова. Паспорт правильный, молодой игрок, универсальный солдат. В принципе, как и Горшков, только летний новичок не меняет фланги. Но сможет ли Сильянов развиваться в команде, где ему надо опередить по пути в основу Волкова, Караваева, Эраковича и Мантуана? Справа у «Зенита» за последние десять лет играли футболисты, не имевшие к позиции Анюкова ни малейшего отношения. Семак пару раз сам выходил справа в защите «Зенита».

Полузащитник Кузяев появлялся в обороне. На этом месте видели Сутормина, атакующего хавбека, ушедшего в «Ростов». Теперь надо заплатить 8-9 миллионов евро, чтобы закрыть позицию, на которую годами ищут правильного человека. Семак и его штаб – плохие скауты. У них всегда метод перебора. Иногда везёт, как с Барриосом в опорной зоне. Но если бы у Вильмара были амбиции, то давно бы бегал в Испании или Англии. Тогда сомневаемся, что легко бы нашли замену.

Собирали коллекцию голкиперов. Сработал Латышонок, но до этого перечеркнули карьеру многим не старым ребятам. Собрали прямо сейчас коллекцию форвардов. В результате на Глушенкова повлияли травмы, хотя Максим это нападающий из оттяжки, а не центра. Гонду часто пихали на фланг. А Кассьерра и Соболев выступают ниже собственного уровня. Кстати, слева тоже была коллекция. Кроме Мостового, Педро, Артура, Мантуана и Клаудиньо, появлялся Изидор.

Семак так сильно переживал, что «Зенит» не возьмёт титул прошлой весной, что устроил хаотичную ротацию. Раньше на правом краю в обороне чаще всех играл Караваев, а теперь его задвинули из-за вингера Мантуана. Им тоже недовольны, раз хотят подписать Сильянова. У «Зенита» стратегия ослабления преследователей. Но сила денег не всегда работает. Уход Соболева сделал «Спартак» здоровее и сильнее. А Сильянов не Глушенков. Хотя без Максима «Локомотив» тоже не пропал.