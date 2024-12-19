Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольный СкаутРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Зенит» собирает очередную коллекцию. Хотят купить молодого футболиста у преследователей

19 декабря 2024, 11:34
Александр Сильянов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Глушенков Максим
Глушенков Максим
Нападающий
Караваев Вячеслав
Караваев Вячеслав
Защитник

Тренеры определили проблемную позицию.

Тренерскому штабу нужен правый латераль

Семак привык требовать новичков после трансферных ошибок штаба и скаутов. Хотя как раз главный тренер поощрял те неудачи. «Зенит» зимой снова подпишет крайнего защитника. Разумеется, с прицелом на правый фланг, ведь слева играет капитан команды Дуглас Сантос. Ему подвезли резервиста после ухода Кругового в ЦСКА. Но Горшков из «Крыльев Советов» искал себя даже в центре полузащиты, ведь слева у него нет шансов вытеснить Сантоса.

А вот справа бардак. В «Зените» посчитали Караваева более слабым футболистом, чем ветеран Марио Фернандес. При возвращении бразильца в РПЛ пришлось поссориться с ЦСКА, чтобы перехватить у них бывшего футболиста. На деле оказалось, что Фернандес не хочет играть в футбол, ему в Санкт-Петербурге нравилась только зарплата. Клуб отпустил Марио прошлым летом. Подписали Волкова. Это тоже скандальный трансфер, ссорились с «Краснодаром».

Молодой правый латераль не заиграл так, как новичок из атаки Глушенков, а затем получил травму. Волков порвал крестообразные связки в начале сентября. Сергея не ждут на поле раньше середины весны. Понятно, что раз Караваеву не доверяют, то Семак запросил подписание новичка. Запасные варианты не сработали. Хотя справа играл сербский центральный защитник Эракович, после серии ошибок главный тренер «Зенита» его невзлюбил и убрал.

Ставили справа вингера Мантуана. На атакующий потенциал он влиял положительно. Но стоило середнякам РПЛ ответить атакой на атаку, и бразилец не справился с позиционными вызовами в линии обороны. На тренировках в сильных клубах есть специальные поля с расчерченными линиями. Такие метки помогают четвёрке защитников держать строй и ловить соперников в офсайды. Мантуану тяжело играть без мяча, он подумывает об отъезде из РПЛ.

Неуважение к интересам игроков – традиция

Многие футболисты сначала являются трансферными целями Семака, а потом становятся его трансферными жертвами. Список такой длинный, что достаточно вспомнить только самых свежих участников. Соболев – идеальный пример. Зачем «Зениту» этот форвард? Загадка, но «Спартаку» выдали огромные деньги, а нападающего приговорили к неприятностям. Кстати, Семак затребовал в заявку Гонду, Соболева и Глушенкова – троих форвардов, после голевого успеха Кассьерры.

В прошлом сезоне Матео забил 21 мяч в РПЛ, но Семак не сумел подготовить колумбийца ко второму такому сезону. Футболисты сами по себе. Можно вспомнить каноничный случай Дзюбы. Когда не нравился тренерам или сбавлял, то забывали об Артёме. Как сам форвард сформулировал: «Из „Зенита“ меня выкинули как собаку, как шавку». Зато после успеха на ЧМ-2018 Дзюба вдруг снова стал нужен. Вернулся, играл в основе у Семака и снова создавал голы «Зенита».

А потом тренер и футболист поссорились – Артёма снова вышвырнули. Отсутствие поддержки игроков является важной проблемой команды. Когда Семак говорит, что глаза не горят, тяжело найти мотивацию, то забывает уточнить, что у тренера потребительский подход. Вот и сейчас в команду, где есть коллекция людей на правый фланг – Караваев, Мантуан, Эракович и Волков, планируют добавить за солидные деньги универсального Сильянова из «Локомотива».

Москвичу Александру 23 года. Достаточно крепкий, чтобы при случае сыграть в центре, если там тройка оборонцев. А основные позиции Сильянова – фланги защиты. В этом сезоне играл слева, но может выходить справа. В «Локомотиве» тоже хватает латералей. Тикнизяна и Самошникова ставили в атаку, Ненахов и Сильянов играли на флангах. Минус понятен, защита «Локомотива» в плачевном состоянии. Но Сильянов перспективный, логичный новичок.

Коллекционирование не срабатывало раньше

Хорошо, подписали Сильянова. Паспорт правильный, молодой игрок, универсальный солдат. В принципе, как и Горшков, только летний новичок не меняет фланги. Но сможет ли Сильянов развиваться в команде, где ему надо опередить по пути в основу Волкова, Караваева, Эраковича и Мантуана? Справа у «Зенита» за последние десять лет играли футболисты, не имевшие к позиции Анюкова ни малейшего отношения. Семак пару раз сам выходил справа в защите «Зенита».

Полузащитник Кузяев появлялся в обороне. На этом месте видели Сутормина, атакующего хавбека, ушедшего в «Ростов». Теперь надо заплатить 8-9 миллионов евро, чтобы закрыть позицию, на которую годами ищут правильного человека. Семак и его штаб – плохие скауты. У них всегда метод перебора. Иногда везёт, как с Барриосом в опорной зоне. Но если бы у Вильмара были амбиции, то давно бы бегал в Испании или Англии. Тогда сомневаемся, что легко бы нашли замену.

Собирали коллекцию голкиперов. Сработал Латышонок, но до этого перечеркнули карьеру многим не старым ребятам. Собрали прямо сейчас коллекцию форвардов. В результате на Глушенкова повлияли травмы, хотя Максим это нападающий из оттяжки, а не центра. Гонду часто пихали на фланг. А Кассьерра и Соболев выступают ниже собственного уровня. Кстати, слева тоже была коллекция. Кроме Мостового, Педро, Артура, Мантуана и Клаудиньо, появлялся Изидор.

Семак так сильно переживал, что «Зенит» не возьмёт титул прошлой весной, что устроил хаотичную ротацию. Раньше на правом краю в обороне чаще всех играл Караваев, а теперь его задвинули из-за вингера Мантуана. Им тоже недовольны, раз хотят подписать Сильянова. У «Зенита» стратегия ослабления преследователей. Но сила денег не всегда работает. Уход Соболева сделал «Спартак» здоровее и сильнее. А Сильянов не Глушенков. Хотя без Максима «Локомотив» тоже не пропал.

СлухиСтало известно, кто может заменить Бителло в «Динамо»
18 декабря 2024
Слухи«Краснодар» интересуется бразильским нападающим
18 декабря 2024
СлухиТикнизян может перейти в «Севилью» зимой
18 декабря 2024
Слухи«Локомотив» установил цену за Сильянова для «Зенита»
18 декабря 2024
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Сильянову
18 декабря 2024
Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Ахмате»
18 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
stanichnik
stanichnik
19 декабря 2024 в 17:40, ред.
Я не оспариваю процесс купли-продажи игроков Газпромом, там с этим всё в порядке. Я просто стараюсь до вас донести, что паразитирующий Газпром ослабляет конкурентов. Это видно на простом примере.
Защитник Сергей Волков в прошлом году игрок основного состава фк Краснодар провёл в прошлом сезоне двадцать два матча, в это лето питерцы купили его у конкурента и сейчас в своём новом клубе он всего лишь трижды выходил в основе, в семи заявленных играх, проведя на поле в общей сложности сто двадцать четыре минуты. Та же песня с Ахметовым, купленным у конкурента Краснодара, где он регулярно выходил на поле, а в северной столице в это сезоне в общей сложности провёл на поле менее часа. Ещё хотите примеры паразитизма Газпрома или на этом остановимся, у меня ещё есть. А что касается его спонсорства, то моё мнение, и об этом я неоднократно писал на soccere, что ГАЗПРОМ, ВТБ, РЖД и прочие госструктуры не должны выступать спонсорами отдельных футбольных клубов, но я не против поддержки или даже частного владения нашими российскими олигархами наших команд, а не иностранных. Как-то даже предлагал Самому подарить по футбольному клубу нашим толстосумам из первой тридцатки Форбс и пусть бы они результатами и достижениями своих клубов хвастались, а не яхтами мерились. Но он меня к сожалению не услышал, наверное на soccer не заходит, а ему не доложили.)))
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
19 декабря 2024 в 16:07
Приветствую! Газпром, на трансферном рынке, ведёт себя так, как ведёт себя любой, имеющий возможности. Если есть возможность купить хорошего игрока, любой клуб его купит. Заметь, покупает, а не уводит под конвоем. И тот клуб, у которого покупают, этого игрока продаёт. Заметь, продаёт сам, а не отдаёт под прицелом. Либо игрок уходит из того клуба, не достигнув взаимных условий. Если клуб не смог удержать игрока, то Газпром то тут причём? Мне вот что интересно, что говорили бы многие пользователи сайта, если бы Газпром спонсировал бы Спартак или ЦСКА, к примеру?)
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
19 декабря 2024 в 15:49
Доброго Здоровья, lotsman!
Я с огромной теплотой отношусь к славному городу Ленинграду и всем жителям этого красивейшего города нашей страны, но то как себя ведёт Газпром на трансферном рынке России, даёт мне право делать такие выводы, о которых я написал в предыдущем комментарии к этой новости. И со мной согласны многие пользователи этого сайта.
lotsman
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
19 декабря 2024 в 15:29
По поводу традиции - в Питере нет такой традиции. Утверждение - перекупать для того чтобы кого то ослаблять, эта глупая байка, рождённая в головах людей ненавидящих всё Питерское. Все клубы стараются купить хороших игроков для усиления своей команды, это логичный ход, и только Зенит скупает для того чтобы ослабить кого то.)
Мясо69
Мясо69 ответ j79cb88u7wae (раскрыть)
19 декабря 2024 в 14:54
Не надо сравнивать тот Спартак и этот Зенит.. Раньше футболисты не шли в команду ради денег, тем более в Спартак. Спартак это было Имя, престиж, причём с огромным отрывом от преследователей, сюда шли исключительно по карьерным соображениям!
j79cb88u7wae
j79cb88u7wae ответ stanichnik (раскрыть)
19 декабря 2024 в 12:06
Это современный футбол, спартак научил всех как одерживать победы в 90-е годы.
h88try94fgbm
h88try94fgbm
19 декабря 2024 в 12:01
А Локомотив что соперник Зенита?
stanichnik
stanichnik
19 декабря 2024 в 11:48
В Питере верны своим традициям, перекупают всех перспективных, ослабляя тем самым своих конкурентов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 