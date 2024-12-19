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«Енисей» нацелился на полузащитника «Динамо»

сегодня, 15:10

«Енисей» ведёт переговоры с полузащитником «Динамо», находящимся в аренде в «Балтике», Иваном Зазвонкиным. Речь идёт о полноценном контакте. Также интерес к Зазвонкину проявляет «Тюмень». Арендное соглашение игрока с «Балтикой» будет расторгнуто досрочно.

Напомним, Зазвонкин уроженец Тюмени. С шестнадцати лет он находился в структуре «Динамо». Контракт Зазвонкина с «бело-голубыми» действует до декабря 2026 года. За основную команду «Балтики» 20-летний россиянин провёл 5 матчей, в которых отметился голом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что племянник Кларенса Зеедорфа перейдёт в калининградский клуб.

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Все комментарии
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сегодня в 16:53
Пусть Зазвонкину повезет в Енисее.
баск
баск
сегодня в 16:26
В Енисее уже целая толпа выпускников академии Динамо собирается.
Мазурин, Цесь, Зазвонкин, Кенфак тоже туда намылился..

Пора переименовывать Енисей в ДинамоКрасноярск))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:36, ред.
У Зазвонкина вряд ли появится возможность в обозримом будущем заиграть в составе московского Динамо, слишком высокая конкуренция сейчас в основе на его позиции, особенно среди легионеров. А из подрастающих своих кровиночек не сегодня - завтра заиграет Окишор. Поэтому хотят купить, пусть покупают, тем более москвичам сейчас деньги понадобятся на покупку игрока на правый фланг обороны. Отрадно, что наконец-то динамовская академия начала зарабатывать на продаже своих выпускников. И пусть много за Ивана не выручат, но и эти деньги лишними не будут, а их как в песне поётся, друзей и денег не бывает много.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:35, ред.
Красноярск - центр России... Он заслуживает иметь свою конкурентную команду в РПЛ и свой собственный стадион для круглогодичного использования. Как раз к открытию стадиона можно запланировать выход Енисея в высший дивизион российского футбола. Сибирский клуб станет отличным раздражителем команд из Москвы и Питера.
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