«Енисей» нацелился на полузащитника «Динамо»

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сегодня, 15:10

«Енисей» ведёт переговоры с полузащитником «Динамо», находящимся в аренде в «Балтике», . Речь идёт о полноценном контакте. Также интерес к Зазвонкину проявляет «Тюмень». Арендное соглашение игрока с «Балтикой» будет расторгнуто досрочно.

Напомним, Зазвонкин уроженец Тюмени. С шестнадцати лет он находился в структуре «Динамо». Контракт Зазвонкина с «бело-голубыми» действует до декабря 2026 года. За основную команду «Балтики» 20-летний россиянин провёл 5 матчей, в которых отметился голом и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что племянник Кларенса Зеедорфа перейдёт в калининградский клуб.