Защитники «Ман Сити» Аканджи и Стоунз вернулись к тренировкам

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сегодня, 11:19

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что защитники команды и приступили к тренировкам с основной командой после полученных травм.

Мануэль и Джон вернулись к тренировкам. Это хорошо для нас… Я пока не знаю, будут ли они готовы к матчу в субботу. Вчера была их первая тренировка.

Аканджи выбыл из-за травмы в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги с «Ноттингем Форест» (3:0). Стоунз получил травму стопы в матче 12-го тура чемпионата с «Тоттенхэмом» (0:4).