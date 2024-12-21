Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Защитники «Ман Сити» Аканджи и Стоунз вернулись к тренировкам

сегодня, 11:19

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что защитники команды Мануэль Аканджи и Джон Стоунз приступили к тренировкам с основной командой после полученных травм.

Мануэль и Джон вернулись к тренировкам. Это хорошо для нас… Я пока не знаю, будут ли они готовы к матчу в субботу. Вчера была их первая тренировка.

Аканджи выбыл из-за травмы в матче 14-го тура английской Премьер-Лиги с «Ноттингем Форест» (3:0). Стоунз получил травму стопы в матче 12-го тура чемпионата с «Тоттенхэмом» (0:4).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит 3-4 недели из-за травмы
Вчера, 22:43
Фофана и Бадьяшиль будут отсутствовать ещё долгое время
Вчера, 21:50
В «Барселоне» обеспокоены рецидивом травмы Ямаля
Вчера, 00:55
Официально«Интер» сообщил о степени серьёзности травмы Бареллы
19 декабря
Доннарумма опубликовал фото спустя день после травмы лица
19 декабря Фото
Синго извинился перед Доннаруммой за нанесённую травму
19 декабря
Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 12:01
Найдутся ведь скунсы, утверждающие, что проблема только в отсутствии Родри
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:26
Диаш в лазарет обратно...не думаю, что после травм Стоунс и Аканджи сильно помогут, но и вариантов других нет. Сегодня Вилла штучки 3 наверно забьёт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 