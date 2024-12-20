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Фофана и Бадьяшиль будут отсутствовать ещё долгое время

сегодня, 21:50
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси22.12.2024 в 17:00 Не начался

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Эвертоном».

Жоау [Феликс] вернулся, вы видели Жоау [в матче против «Шэмрок Роверс»], но Ромео [Лавия], вероятно, будет сложно играть в воскресенье. Но мы увидим завтра.

На вопрос о доступности Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиля специалист ответил, что они будут отсутствовать ещё долгое время.

Также Мареска поделился новостями о Рисе Джеймсе:

Рис начнёт с нами часть тренировки. Это не значит, что он будет играть в это или следующее воскресенье. Завтра с ним будет проведена часть занятия, а затем он начнёт набирать нужные кондиции.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:06
Ну Челси и без них пока неплохо справляется
subyksmaap9u
subyksmaap9u
сегодня в 22:02
Стоит пожелать игрокам здоровья и скорейшего выхода на поле.
Гость
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