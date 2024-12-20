Фофана и Бадьяшиль будут отсутствовать ещё долгое время

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сегодня, 21:50

Главный тренер «Челси» рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Эвертоном».

Жоау [Феликс] вернулся, вы видели Жоау [в матче против «Шэмрок Роверс»], но Ромео [Лавия], вероятно, будет сложно играть в воскресенье. Но мы увидим завтра.

На вопрос о доступности и специалист ответил, что они будут отсутствовать ещё долгое время.

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