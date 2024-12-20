Фофана и Бадьяшиль будут отсутствовать ещё долгое время

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Эвертоном».
Жоау [Феликс] вернулся, вы видели Жоау [в матче против «Шэмрок Роверс»], но Ромео [Лавия], вероятно, будет сложно играть в воскресенье. Но мы увидим завтра.
На вопрос о доступности Уэсли Фофана и Бенуа Бадьяшиля специалист ответил, что они будут отсутствовать ещё долгое время.
Также Мареска поделился новостями о Рисе Джеймсе:
Рис начнёт с нами часть тренировки. Это не значит, что он будет играть в это или следующее воскресенье. Завтра с ним будет проведена часть занятия, а затем он начнёт набирать нужные кондиции.