В «Барселоне» обеспокоены рецидивом травмы Ямаля

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сегодня, 00:55

Вингер «Барселоны» восстанавливается от травмы голеностопа, полученного в игре с «Леганесом» 15 декабря.

Источник отмечает, что в клубе с высокой степенью обеспокоенности воспринимают информацию о любых травмах такого типа. Это связано с проблемами, которые уже больше года испытывает .

Имея в виду то, что нидерландец до сих пор не может играть в полную силу, тренеры и врачи «Барселоны» крайне осторожно относятся к Ямалю и не собирается рисковать его здоровьем.

Таким образом, пока 17-летний футболист не поправился в полной мере, играть он, скорее всего, не будет.