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В «Барселоне» обеспокоены рецидивом травмы Ямаля

сегодня, 00:55

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль восстанавливается от травмы голеностопа, полученного в игре с «Леганесом» 15 декабря.

Источник отмечает, что в клубе с высокой степенью обеспокоенности воспринимают информацию о любых травмах такого типа. Это связано с проблемами, которые уже больше года испытывает Френки де Йонг.

Имея в виду то, что нидерландец до сих пор не может играть в полную силу, тренеры и врачи «Барселоны» крайне осторожно относятся к Ямалю и не собирается рисковать его здоровьем.

Таким образом, пока 17-летний футболист не поправился в полной мере, играть он, скорее всего, не будет.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:58
Ямал это второй Фати. Уже можно ставить на нем крест ❌ через пару лет пойдет в аренду в Брайтон.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:52
Да , это существенная потеря для Барселоны, как и Фати .
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