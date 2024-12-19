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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Доннарумма опубликовал фото спустя день после травмы лица

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Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:00
Выглядит он хорошо, вчера было гораздо хуже...
Брулин
Брулин
сегодня в 16:50
Синго извинился перед Доннаруммой за удар в лицо шипами: «Это было неумышленно, но я увидел его серьезную рану. Желаю скорейшего выздоровления»
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:43, ред.
добрый вечер, станичник!
шрам на лице украшения мужчин.
а вот если шрам на попе....
Доннарумме повезло. все могло быть печально. надеюсь, итальянец оставит шрам на месте...никакой эстетической операции и все такое.
будет второй Рибери.
sihafazatron
sihafazatron ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:32
Хах)) примерно тоже самое хотел про собаку написать))
Доброго вечера!))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:06
Кости целы, а мясо зарастёт, тем более шрамы украшают мужчину. А пёселя наверное у Карпина арендовал, или Карпин наоборот у Доннарумы взял на прокат.)))
Гость
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