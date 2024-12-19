Доннарумма опубликовал фото спустя день после травмы лица

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма опубликовал фотографию спустя день после травмы лица.
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шрам на лице украшения мужчин.
а вот если шрам на попе....
Доннарумме повезло. все могло быть печально. надеюсь, итальянец оставит шрам на месте...никакой эстетической операции и все такое.
будет второй Рибери.
шрам на лице украшения мужчин.
а вот если шрам на попе....
Доннарумме повезло. все могло быть печально. надеюсь, итальянец оставит шрам на месте...никакой эстетической операции и все такое.
будет второй Рибери.
Доброго вечера!))
Доброго вечера!))