Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит 3-4 недели из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» сообщил о травме защитника Рубена Диаша.
Португальский игрок пропустил все пять матчей в ноябре из-за проблем с икроножной мышцей, но вернулся в начале декабря.
Рубен выбыл на долгое время, и я не знаю, будет ли готов Эдерсон завтра.
[Диаш будет отсутствовать] Три или четыре недели. [Он сыграл] 75 минут против «Манчестер Юнайтед». Он что-то почувствовал, но он очень силён и хотел остаться на поле.
Мануэль Аканджи и Джон Стоунз вернулись к полноценным тренировкам:
Я пока не знаю, [смогут ли они выйти на поле против «Астон Виллы»]. Вчера была их, я бы сказал, полноценная первая тренировка. Они отсутствовали некоторое время.
Аль-Хиляль больше не конкуренты Аль-Насру. Говорят, Неймар во время матча партейки в покере катает. Только вперед!!!
Аль-Хиляль больше не конкуренты Аль-Насру. Говорят, Неймар во время матча партейки в покере катает. Только вперед!!!
Я думаю 3 меча в ворота чемпеона))))
Я думаю 3 меча в ворота чемпеона))))