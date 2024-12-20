Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит 3-4 недели из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» сообщил о травме защитника .

Португальский игрок пропустил все пять матчей в ноябре из-за проблем с икроножной мышцей, но вернулся в начале декабря.

Рубен выбыл на долгое время, и я не знаю, будет ли готов Эдерсон завтра.

[Диаш будет отсутствовать] Три или четыре недели. [Он сыграл] 75 минут против «Манчестер Юнайтед». Он что-то почувствовал, но он очень силён и хотел остаться на поле.