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Защитник «Манчестер Сити» Диаш пропустит 3-4 недели из-за травмы

вчера, 22:43
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити15:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Астон Виллой» сообщил о травме защитника Рубена Диаша.

Португальский игрок пропустил все пять матчей в ноябре из-за проблем с икроножной мышцей, но вернулся в начале декабря.

Рубен выбыл на долгое время, и я не знаю, будет ли готов Эдерсон завтра.

[Диаш будет отсутствовать] Три или четыре недели. [Он сыграл] 75 минут против «Манчестер Юнайтед». Он что-то почувствовал, но он очень силён и хотел остаться на поле.

Мануэль Аканджи и Джон Стоунз вернулись к полноценным тренировкам:

Я пока не знаю, [смогут ли они выйти на поле против «Астон Виллы»]. Вчера была их, я бы сказал, полноценная первая тренировка. Они отсутствовали некоторое время.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 23:27
Ну тогда все, расслабимся и просто доигрываем сезон.
allemz
allemz ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 23:02
Эдырсон к Кришу поедет покорять чемпеонат.
Аль-Хиляль больше не конкуренты Аль-Насру. Говорят, Неймар во время матча партейки в покере катает. Только вперед!!!
Шишанутый
Шишанутый ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:58, ред.
Здарова! Трешку как минимум закинут. Не какой Эдырсон не спасет!! ⚽⚽⚽
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:58
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 22:56
    Прямо эпидемия травм , пожелание всем травмированным быстрейшего "возвращения в строй" !
    allemz
    allemz ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Здарова, бро! Сколько мечей ожидаешь в ворота Сити?
    sihafazatron
    sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 22:56
      Шишанутый
      Шишанутый
      вчера в 22:54
      Физрук уже под готовил отмазки к новому поражению. 😆👎
      sihafazatron
      sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 22:52
      Да так и сделаю)) либо немного денег подниму, либо сити очки заработает)) любой из вариантов меня устроит)))
      allemz
      allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
      вчера в 22:51
      Грузим завтра на них?)
      sihafazatron
      sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
      вчера в 22:47
      Да обороны вообще нет. Вилла дома должна побеждать
      allemz
      allemz
      вчера в 22:44
      Тренеришка порвет нас
      Гость
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