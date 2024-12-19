Синго извинился перед Доннаруммой за нанесённую травму

1734598643

сегодня, 11:57

Защитник «Монако» извинился перед голкипером ПСЖ за нанесённую травму в матче команд (4:2 в пользу парижан).

На 17-й минуте футболист монегасков попытался пробить по мячу, но попал шипами бутсы по лицу итальянского вратаря, вышедшего из ворот. В соцсетях Синго опубликовал сообщение: