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Синго извинился перед Доннаруммой за нанесённую травму

сегодня, 11:57
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 4Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Монако» Вильфрид Синго извинился перед голкипером ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммой за нанесённую травму в матче команд (4:2 в пользу парижан).

На 17-й минуте футболист монегасков попытался пробить по мячу, но попал шипами бутсы по лицу итальянского вратаря, вышедшего из ворот. В соцсетях Синго опубликовал сообщение:

Я хочу попросить прощения у Джанлуиджи Доннаруммы. Мои действия явно не были умышленными, но после я увидел, что он получил серьезную рану на лице. Желаю тебе скорейшего выздоровления.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:43
Злого умысла со стороны Синго в этом эпизоде не было. Но момент неприятный и его извинения вполне понятны, защитник явно сожалеет о произошедшем.
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